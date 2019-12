No puede estar en la misma habitación que su esposo debido a un trastorno severo

Le afectaba pensar que podía contaminarlo y por eso no dejaba que se acercara

Cuando Hana Awwad se mudó a Nueva York con su esposo, la pareja estaba ansiosa por comenzar su nueva vida juntos.

Pero en cuestión de meses, Hana estaba prisionera en su departamento, incapaz de tocar a nadie o ser tocada.

Aunque no se dio cuenta en ese momento, la mujer de 39 años sufría de un trastorno obsesivo compulsivo severo (TOC), que la consumía tanto que ni siquiera podía estar en la misma habitación que su esposo.

Fue en agosto de 2016 cuando los recién casados ​​se mudaron a Estados Unidos, donde Hassan, el esposo, estaba estudiando para ser dentista.

“Fue estresante porque viajábamos constantemente entre Nueva York y Canadá, de donde es Hassan, luego, cada pocos meses, volvía a casa para visitar a familiares y amigos en el Reino Unido”, explica a The Mirror Hana , ex médico pediatra.

“En Estados Unidos, no podía trabajar porque no tenía las visas necesarias, así que no tenía nada que hacer. Viví allí durante nueve meses y enfermé mentalmente ”.

A medida que el TOC se apoderó de ella, incluso las actividades más simples se volvieron imposibles de realizar.

“No podía tocar a otra persona o animal, ni permitir que tuvieran ningún contacto físico conmigo”, recuerda.

“Me obsesioné con la idea de que nuestro apartamento estaba ‘contaminando’, así que tiraba la ropa y me limpiaba a fondo.

Seis meses después de mudarnos a los Estados Unidos, Hassan tuvo que comenzar a vivir en hoteles porque sentí todo estaba contaminado. Fue solitario y traumático para los dos ”.

Los problemas de Hana se volvieron tan severos que sus padres volaron a los Estados Unidos para llevarla de regreso con ellos a casa.

Lamentablemente, las cosas no mejoraron una vez que Hana regresó a Inglaterra.

“Fue el peor momento de mi vida. Me sentí como un fantasma, como si estuviera muerta y mirando la vida a través de todos los demás. Veía eventos familiares en videos y teléfonos, pero no podía estar allí y participar. Ansiaba poder jugar en el parque con mis sobrinos como solía hacerlo ”, relata.

Hana finalmente fue diagnosticada con TOC y comenzó a tomar medicación y a acudir a terapia grupal.

El TOC de Hana adopta la forma de perfeccionismo extremo, donde la necesidad desesperada de la perfección puede causar serios problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.

Poco a poco ha ido superando parte de su condición, aunque lamenta que haya afectado tanto a su vida, hasta el punto de estar separada de su esposo.

“El TOC se adueña de tu vida“, explica. “Mucha gente usa el término TOC, pero ser un poco quisquilloso no es un trastorno. Cuando se convierte en un trastorno, es incapacitante y destruye vidas para la víctima y sus familias. Aunque debe haber un acceso más fácil a los servicios y más disponibilidad, los pacientes con TOC pueden recuperarse nuevamente. Soy prueba de eso”.

El trastorno obsesivo compulsivo necesita diagnóstico y tratamiento. Si piensas que puedes estar sufriéndolo en mayor o menos grado, visita a tu doctor y especialista en salud mental.