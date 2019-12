Según Ferrari, a las generaciones más jóvenes ya no le interesan los autos

Los costos y la poca flexivilidad de tener un auto provoca que el interés por los autos se vaya disminuyendo

El fabricante de autos deportivos Ferrari se encuentra preocupado porque los millennials no muestran el mismo interés por un Ferrari que mostraron las generaciones de sus padres y sus abuelos. Todo apunta a que los días en que los jóvenes soñaban con un tener un superdeportivo han terminado.

“En términos generales, la generación más joven está menos interesada en los automóviles. La generación más joven no quiere conducir. Si me preguntaras cuando tenía 18 años, ¿cuál es tu sueño? Era tener un auto. Si le preguntas a un milenio hoy, ¿cuál es tu sueño? No es tener un auto. Quizás sea tener la nueva generación de un dispositivo o la posibilidad de conectarse con alguien. Por lo tanto, hay una tendencia general que se aleja del automóvil, lo cual es muy preocupante”, dijo Enrico Galliera, director de marketing y comercial de Ferrari NV y el vicepresidente senior de ventas de Ferrari, a Arabian Business

No es tanto que los jóvenes no sueñen con ser dueños de un Ferrari, sino que hoy en día es más dificil hacerse de una auto nuevo. ¿Por qué? Porque el financiamiento de autos está más elevado que nunca.

“Mi sensación cada vez que hablo con esta generación es que tener un automóvil, especialmente si vives en grandes ciudades, se está volviendo costoso y difícil porque no sabes dónde estacionar y a veces no lo estás usando. Entonces, la economía compartida está ayudando mucho, [porque] si necesita viajar en el centro de la ciudad, alquila un automóvil”, dijo Galliera

“El número dos es que la gente se está moviendo aún más que antes y tus necesidades están cambiando: esta noche quiero salir con mi compañero o mi esposa y necesito un buen auto deportivo; mañana quiero ir de vacaciones con mis amigos y somos siete, así que necesito una camioneta; pasado mañana saldré con mis hijos y necesito un cuatro plazas. Este cambio de necesidad … está desencadenando la falta de interés de poseer algo en esa situación”, agregó Galliera.

El empresario también mencionó que la compañía “está vendiendo unos pocos miles de automóviles en todo el mundo … Así que creo que la industria automotriz se enfrenta a un gran cambio y el interés de la generación más joven es mucho menor, pero desde cierto punto de vista, creo que es aún mejor para Ferrari porque tiene menos de una oportunidad para disfrutar manejando un auto”.

“Así que conducir un Ferrari sería aún más increíble para una pequeña porción de personas que quieren tener el auto”. No necesitamos millones de personas. Solo necesitamos cientos por año”, concluyó diciendo Galliera

