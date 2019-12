Tras 18 años se hace realidad sueño de licencias de conducir para todos en NY

A partir de este lunes incluyendo los indocumentados podrán solicitar el documento en las oficinas del DMV

Desde que la Legislatura Estatal aprobó las licencias de conducción para indocumentados en junio pasado, don Fausto Jiménez no ha hecho otra cosa que “pedirle a los santos” que el tiempo vuele para tener finalmente un permiso de manejo en las manos, que le permita seguir usando sin miedo la vieja camioneta Toyota Tacoma con la que se gana la vida.

El próximo lunes 16 de diciembre, el ecuatoriano de 64 años, al igual que cualquier neoyorquino en edad de manejar, que no tenga Seguro Social ni papeles migratorios, podrá iniciar los trámites para solicitar formalmente los permisos de conducción. Podrán aplicar a una licencia estándar que no puede usarse con fines federales.

El inmigrante, quien vive en la Gran Manzana hace 22 años, confesó que está muy ansioso con la implementación de la llamada ley ‘Luz Verde’, porque aunque se trata de un documento que para muchos es un simple papel, para él es un salto de la noche a la mañana.

“Yo todos los días me arriesgo manejando sin licencia, porque tengo que trabajar para mantener a mi familia con mi negocio de remodelaciones. Por eso para mí tener un permiso de manejo no solo es indispensable sino que me dará la oportunidad de manejar sin miedo, calmar el corazón y sentirme más tranquilo”, comentó el constructor, quien aseguró que aunque es un conductor prudente, desde que maneja sin licencia lo han parado 10 veces y le han puesto multas por no tener permiso de manejo. En unas semanas espera ya quitarse de encima el estrés que por años no lo ha dejado solo cada vez que se moviliza en su carrito, y ponerse al volante más alivianado.

El ecuatoriano manifestó que gracias al apoyo de la organización Make the Road NY, que junto a otros grupos comunitarios está ayudando a quienes deseen tramitar la licencia, ya tiene revisados todos los papeles que necesita para poder aplicar el mismo lunes.

Asimismo, confesó que está pidiéndole a Santa Claus que el trámite sea rápido y poder empezar el 2020 con su licencia, para “agarrar más trabajitos, hacer más dinerito” y cambiar su camioneta por una último modelo.

“A las 9 de la mañana del lunes voy a estar de primerito en la oficina de Motores y Vehículos de Bristol, porque me imagino que como muchos van a querer sacar la licencia, si no lo hacemos rápido se va a tardar más”, reveló don Fausto,

El cabeza de familia tiene un sueño en mente: “Este es un triunfo tanto personal como para la familia que siempre sufre pensando que nos pueden agarrar y tenemos que celebrarlo a lo grande. Por eso me gustaría irme manejando hasta Miami o a Orlando de vacaciones con la familia, conocer allá al Capitán América, tomarme la fotito y montarme a la Montaña Rusa y los toboganes. Ya me voy a sentir más libre, porque con las licencias nos vamos a quitar un peso de encima”.

Protegidos de ‘La Migra’

El asambleísta Marcos Crespo, promotor de la ley de licencias, aseguró que la legislación fue diseñada para tratar de proteger al máximo la identidad de quienes apliquen y que sus datos no sean compartidos con autoridades federales. De igual manera pidió que antes de ir a la cita para tramitar el documento de manejo se aseguren de tener todo lo necesario.

“Quienes deseen aplicar, lo primero que deben hacer es visitar alguna de las organizaciones para que les ayuden a revisar la documentación requerida y luego pedir la cita”, comentó el político, agregando que también es importante “que la gente sepa que ninguno de los documentos que presenten ante Motores y Vehículos va a quedar en poder de esa agencia. Solo van a tener que mostrarlos para que se compruebe su identidad, pero para dar mayor tranquilidad, no va a haber ninguna base de datos con copias ni originales de los papeles que lleven”.

Steve Choi, director de la organización New York Immigration Coalition (NYIC), calificó esta fecha como un momento histórico en el que “triunfó el sentido común”, tras 18 años de lucha para restablecer las licencias de conducción para todos.

“El lunes estaremos abriendo oficialmente una puerta a la igualdad y a la defensa de los derechos de familias inmigrantes que en el 2001 nos quitó el entonces gobernador Pataki, y esto cambiará para bien la vida de todos, porque hará más seguras nuestras carreteras, quitará el miedo a los inmigrantes que manejan y generará ingresos al estado”, dijo Choi.

Se calcula que unos $9.6 millones de ingresos se generarán solo por concepto de costos de trámites de las licencias y propiedad de vehículos, mientras que la cifra ascenderá a $57 millones en ingresos que percibirán los gobiernos locales y estatal.

La implementación de la ley de licencias, que inicialmente espera beneficiar a unos 200,000 inmigrantes, se dará luego de que varios condados han intentado demandarla y frenarla, e incluso cuando funcionarios de pueblos en ciertas partes del estado han manifestado que no seguirán la ley, por lo que advierten a los solicitantes que si se les niega su derecho, deben denunciar.

“Después de meses y años de esfuerzos colectivos, nuestra comunidad indocumentada finalmente volverá a ser elegible para solicitar licencias de conducir este mes. Este es un gran paso adelante para todos los neoyorquinos a medida que seguimos construyendo Nueva York para alcanzar su máximo potencial de equidad, oportunidad y justicia”, aseguró Luis Sepúlveda, senador estatal y patrocinador de la ley. “También esperamos los importantes beneficios económicos y de seguridad que la ley traerá a las comunidades en todo nuestro estado”.

DMV afirma estar listo

El Departamento de Motores y Vehículos del Estado (DMV), también está haciendo lo propio para garantizar que la ola de aplicaciones no genere conmoción y han afirmado estar listos para empezar a tramitar los permisos. Asimismo han invertido recursos por más de medio millón de dólares y han asignado a unas 400 personas para esa tarea, según revelaron organizaciones de ayuda a los inmigrantes.

La oficina aseguró que está y continuará capacitando al personal en todo el estado para cumplir con los requisitos de la ley.

La asambleísta estatal Catalina Cruz destacó que la puesta en marcha de la legislación de licencias es un testimonio del compromiso de defender a los inmigrantes que el Estado de Nueva York está asumiendo con responsabilidad, y reiteró que los datos de los solicitantes serán protegidos de ‘la Migra’.

“Este proyecto no solo es una ley sólida e integral que permite que las personas indocumentadas en el estado obtengan licencias de conducir, sino que también protege sus datos personales del Gobierno federal”, dijo la política de Queens. “Ahora, el DMV, al frente de su Comisionado y el Gobernador, ha trabajado en colaboración con los defensores para desarrollar regulaciones y codificar una implementación exitosa del programa”.

John Park, director ejecutivo del Centro MinKwon para la Acción Comunitaria, aseguró que los interesados en aplicar pueden solicitar su cita en el sitio web del Departamento de Motores y Vehículos, que ya hizo su tarea de actualizar la información requerida e incluso ofrece un formato del “affidavit” que se necesita para solicitar el permiso de manejo.

“Como el estado 13 que aprobó esto tipo de legislación, la Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir incluye algunas de las políticas de privacidad y confidencialidad más fuertes de cualquier estado, y alentamos a los miembros de nuestra comunidad y aliados a difundir las noticias sobre esta próxima oportunidad”, comentó el activista. “Este es un gran paso en la dirección correcta, pero debemos seguir vigilantes para exigir a nuestros representantes y agencias gubernamentales que promuevan una implementación fluida y eficiente de la ley”.

Datos de la nueva ley de licencias:

La ley entra en vigor el sábado 14 de diciembre, pero los trámites se podrán realizar a partir del 16 de diciembre.

Lo primero que los solicitantes deben hacer es pedir una cita a través de la página del DMV online, en el sitio: https://dmv.ny.gov/

Documentos necesarios:

Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar deben presentar varios documentos que comprueben su identidad.

Motores y Vehículos exige tener 6 puntos para que se pueda solicitar la licencia y se pueden sumar con documentos como el pasaporte, e identificaciones que confirmen nombre, fecha de nacimiento y vivir en el estado de Nueva York.

Además del pasaporte extranjero válido y vigente, puede presentar un documento de identificación consular válido.

También una licencia de conducir extranjera válida que incluya su foto y que no haya expirado o haya expirado por menos de 24 meses.

También aceptan el ID Municipal IDNYC.

Facturas de servicios públicos a su nombre.

Se necesita un affidavit que puede descargar en el sitio https://dmv.ny.gov/

Cuál es el costo:

Las tarifas para solicitar una licencia de conducir o permiso varían entre $64.50 y $107.50 dólares y se pueden pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito o débito..

Para aplicar no se necesita un número de Seguro Social

Los documentos que presente ante Motores y Vehículos le serán entregados inmediatamente y esa agencia no se quedará con copias ni originales, como una manera de proteger los datos de inmigrantes indocumentados.

Tras la cita en Motores y Vehículos, el solicitante de la licencia debe tomar un curso de manejo, aprobar el examen escrito y el práctico y tener primero un permiso de aprendiz antes de la licencia final.

Si un empleado del DMV se niega a realizar el trámite puede reportarlo con las autoridades.

Quienes hayan tenido problemas en el pasado con infracciones, multas o arrestos por conducir bajo efectos de drogas y alcohol deben buscar asesoría antes de aplicar para ver si califican.

El mensaje de las organizaciones es que para ahorrar tiempo y gastos, antes de ir a su respectiva cita, se comuniquen con alguna organización para que revise si todos los papeles están en orden.

La línea directa para nuevos estadounidenses prestará ayuda en el número 1-800-(566-7636), en español de manera confidencial y anónima.

Los efectos de las licencias de manejo para todos