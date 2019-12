Yolanda Andrade: “Verónica Castro anunció su retiro para que me odiaran”

La novela entre las dos actrices parece no tener fin

Yolanda Andrade confesó que luego de toda la polémica que vivió tras destaparse su boda simbólica con Verónica Castro, ella desea estar tranquila y llevar una buena relación tanto con ella como con la mayoría de sus ex parejas.

Al ser entrevista por varios reporteros durante su llegada a la XEW, la conductora aseguró: “A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso, en el caso de ella, pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”.

Asegurando que ella confesó su noviazgo con Castro debido a que su colega fue la primera que salió a desmentir todo sin que antes se dijera su nombre, Andrade manifestó a pesar de todo desea que La Vero reconsidere su retiro del medio artístico.

“Por mi amor y honestidad yo me tuve que haber quedado callada, pero estaba hablando mi ex, o sea, no tiene da que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada, es más yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera ‘ay se va a retirar (por su culpa)’, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”.

Finalmente, Yolanda expresó que ella siempre ha sido honesta y abierta con los medios de comunicación porque respeta y valora el trabajo de cada uno de los reporteros, pero que a veces ellos deben comprenderla y respetarla si no quiere dar declaraciones sobre cualquier tema.