Más voces se unen al rechazo el ajuste de tarifas de electricidad y gas en NY

El Contralor y el Defensor del Pueblo de la Gran Manzana exhortan a la Comisión de Servicios Públicos no aprueben la solicitud de aumento de Con Edison

Aunque esta semana se cumplía el plazo para que la Comisión de Servicios Públicos del estado (PSC) aprobara un alza de las tarifas del servicio eléctrico, solicitada por la empresa Con Edison, oficialmente no se ha dado el visto bueno al ajuste, pues todavía se encuentra en fase de consulta pública. Sin embargo, en la Gran Manzana siguen sumándose voces de rechazo a esa posibilidad.

El contralor municipal Scott Stringer, instó de manera radical a no aprobar el plan de incremento que entraría en vigencia el 1 de enero del 2020.

“Estoy decepcionado de que se respalde cualquier acuerdo que permita a Con Edison gastar cientos de millones de dólares de sus clientes, para reforzar la red de gas natural de la ciudad, en lugar de invertir significativamente en alternativas renovables y eléctricas”, dijo el Contralor.

Stringer indicó que los neoyorquinos deben apostar a futuro a otro sistema de energía que sea “sostenible, confiable y asequible”.

“Si nuestras empresas de servicios públicos, no pueden pensar más allá de sus resultados financieros y no consideran el futuro de nuestro planeta, debemos explorar la viabilidad de una toma de control público del sistema de gas natural de Nueva York”.

El defensor del pueblo Jumaane Williams también se sumó al coro que se opone al ajuste.

“Con Edison ha puesto en peligro a los neoyorquinos al dejarlos en la oscuridad durante apagones demasiado frecuentes. Sin embargo, busca aumentar la carga financiera que recae sobre las personas que dependen de sus servicios. La empresa no puede solicitar un aumento de la tarifa y no proporcionar respuestas adecuadas. Me opongo firmemente al aumento propuesto“, aseveró a medios locales.

En la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal la propuesta de aumento también ha encontrado cierta oposición. El concejal Costa Constantinides expresó que “esta empresa quiere casi $700 millones en aumentos de tarifas, a costa de las personas trabajadoras, que ya luchan por pagar las facturas, todo para que puedan casarse con la infraestructura de combustibles fósiles”.

Según el plan, que se esperaba fuera aprobado el pasado miércoles, las facturas eléctricas residenciales y comerciales se dispararían durante tres años consecutivos, comenzando con un incremento promedio de 4.2% en el 2020, 4.7% en el 2021 y 4% en el 2022.

El golpe al bolsillo se sentirá con más fuerza en la factura del gas doméstico, pues se propone un aumento promedio del 7%, casi de manera constante en los próximos tres años.

Siguen revisando la propuesta

“La propuesta conjunta todavía está siendo revisada y recibiendo comentarios públicos. La comisión analizará y considerará la propuesta en enero”, expresó a El Diario el vocero de PSC, Jim Denn.

La petición de modificación de la tarifa eléctrica inicial de la empresa fue rechazada, se redujo en $ 1 mil millones y la tarifa de gas en casi $ 400 millones, en los próximos tres años.

“El plan de inversión contiene una serie de mejoras de energía limpia, incluidos incentivos para bombas de calor de fuente de aire, baterías y vehículos eléctricos de servicio pesado”, subrayó Denn.

El plan también incluye requisitos que obliga a Con Edison a implementar los requisitos de seguridad del gas, con posibles sanciones si no cumplen con los objetivos establecidos. “Esto incluye eliminar cientos de millas de tuberías propensas a fugas”.

El vocero gubernamental agregó que Nueva York se está moviendo hacia un sector de electricidad libre de carbono ” lo más rápido posible sin someter a los contribuyentes a aumentos injustos o interrupciones en el servicio”.

Semanas atrás, la compañía eléctrica justificó la solicitud de ajuste de tarifas. “Se neceista la inversión de aproximadamente $3,000 millones por año, en infraestructura de electricidad y gas, para continuar brindando a los neoyorquinos un servicio seguro y confiable, al tiempo que se construye el camino hacia la energía renovable y un medio ambiente más limpio”, especificó Michael Clendenin, vocero de Con Edison.

En números