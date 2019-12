Divertida reacción de niña vestida de oveja en nacimiento navideño se hace viral de nuevo

La Navidad ya está aquí, con sus tradiciones y costumbres, aunque a algunos no les gusten y quieran cambiarlas

Hay cosas que no pasan de moda y que, como los dulces navideños, está bien disfrutar cada año, aunque sea una vez. Más, quizás es demasiado.

¿Por que imaginas tener que ir a las celebraciones escolares cada semana? Tener que cantar con tus hijos, disfrazarlos, explicarles las jerarquías del nacimiento navideño y lo que les piden que hagan sobre el escenario una vez tras otra? Y los villancicos, ¿escucharlos todos los días? ¡Qué pesadilla, no gracias!

Pero ante el empacho navideño que se nos viene encima, saquemos una sonrisa y recordemos que no está mal ser la oveja negra de la familia, y en este caso del pesebre.

Y si no, que se lo digan a esta niña que una navidad pasada nos recordó que las reglas están para romperlas, ¿quién dice que, por ser oveja, no puede acunar y consolar al bebé Jesús? Es más, ¿quién dijo que no lo podía hacer delante de todos los padres de los demás niños en mitad de la función de teatro escolar?

Si quieres ser oveja, adelante. Pero si quieres ser la oveja que roba al bebé y se enfrenta a María y Jesús, te aseguramos que vas a ser la estrella que ilumina toda la Navidad.

El vídeo de esta obra escolar se hizo viral, y lo ha vuelto a lograr este año. Nos preguntamos cómo celebrarán la Navidad esos padres y esa niña, que ya demostró que las cosas se pueden cambiar. Eso sí, con una sonrisa, con buen humor y, por qué no, bailando al ritmo del villancico que más te guste.

Imaginemos que en el futuro esta pequeña pone el mismo empeño en cambiar lo establecido, en cambiar el mundo. Podría ser el relevo de Greta Thunberg, la activista medioambiental que también lucha contra gigantes.

Una lucha agotadora que ha dejado casi sin aliento a la incansable adolescente nórdica, hasta tal punto que ha anunciado que necesita un descanso.

“Necesito un descanso”, afirmó Thunberg, después de recorrer el mundo en coche, tren y barco para exigir medidas contra la crisis climática. “Iré a casa por Navidad y después me tomaré unas vacaciones porque necesito descansar”, señaló el pasado viernes.

Es la propia Thunberg quien ha afirmado que no puede dedicarse todo el tiempo a la lucha por salvar el planeta, pero que este año 2020 que iniciaremos en breve será “el año de la acción”

“Vamos a presionar a los que están en el poder, vamos a hacer que actúen y asuman su responsabilidad”, ha sostenido Thunberg.

No hay que rendirse. Se trata de querer luchar por lo que se cree, aunque sea contra la norma establecida. Solo hay que levantarse ante el mundo, ante Jesús y María y demostrar que, aun siendo oveja, se pueden cambiar las cosas.