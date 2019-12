¿Adiós a la joya! Cavallini abandona la Liga MX por la MLS

Puebla oficializó la salida de una de las joyas de la Liga MX, el delantero canadiense Lucas Cavallini, quien fue transferido al club Vancouver Whitecaps de la MLS de Estados Unidos.

A través de un video, el jugador agradeció el apoyo que recibió desde que llegó a defender los colores del cuadro camotero donde paso 2 años.

“Es un momento difícil, no me gusta hacer estas cosas, pero me tengo que despedir y agradecerles. Fueron dos años increíbles en mi vida”, dijo el atacante.