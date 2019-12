Advierten no caer en manos de avivatos al sacar licencias de manejo

A partir de este lunes Nueva York se convirtió en el estado número 13 en tramitar permisos de manejo a indocumentados y alertan sobre posibles intentos de fraude de personas inescrupulosas

A partir de este lunes, y en un acto considerado histórico para las comunidades inmigrantes, Nueva York se convirtió en el estado número 13 del país donde personas indocumentadas tendrán el derecho, por ley, a obtener licencias de conducción, un beneficio que habían perdido desde hacía 18 años.

Y en medio del sabor de triunfo que tienen los inmigrantes y los defensores de sus derechos, activistas y líderes advirtieron que al calor de la emoción, también hay que tener cuidado de no caer en manos de avivatos o personas inescrupulosas que pudieran aprovecharse del momento, y estafar a quienes desean tramitar los permisos de manejo.

Ese fue el mensaje que envió el asambleísta Marcos Crespo, promotor de la ley “Luz Verde NY”, que dio vía libre a los permisos de manejo, quien reiteró a aquellos neoyorquinos que vayan a tramitar sus licencias, que todo el proceso debe hacerse directamente con el Departamento de Motores y Vehículos. El líder político advirtió que es importante que los aplicantes soliciten ayuda e información a organizaciones comunitarias que trabajarán de manera gratuita y no caigan en la trampa de quienes ofrecen de manera falsa, agilizar trámites o procesos.

“Este es un momento histórico para nuestras comunidades, y aunque estamos tratando de proteger a la gente para que su información no termine en manos del Gobierno federal, también tenemos que protegerlos para que no sean estafados por gente que pueda aparecer y prometer cosas. Por eso es importante pedir a los interesados en sacar sus licencias que se acerquen a los grupos de base para que los asesoren, pero que no caigan en manos de tramposos”, dijo el asambleísta.

Anu Joshi, directora de políticas migratorias de la organización New York Immigration Coalition, se sumó al mismo llamado y reiteró que los únicos pagos que los solicitantes de la licencia deben hacer son los relacionados con los cursos de manejo que deben tomar y los trámites directamente en el Departamento de Motores y Vehículos.

“Es indispensable que eduquemos a las personas sobre este proceso y les decimos que las organizaciones están listas para ayudar e incluso para corroborar que cuentan con los documentos necesarios para demostrar su identidad a la hora de ir a sus citas para obtener la licencia”, dijo la activista.

Mayra Aldás, directora de Enlace comunitario, pidió estar muy atentos ante posibles ofertas de ayuda que suenen extrañas y reiteró que la Oficina de Nuevos Americanos está ofreciendo ayuda gratuita.

“A nuestra gente le decimos que nadie en las Oficinas de Motores y Vehículos debe preguntar por su estatus Migratorio cuando se presenten a tramitar sus permisos de manejo y que si quieren tener más información se comuniquen con nuestras organizaciones que proveerán información en español sin ningún costo”, aseguró la activista.

Steve Choi, presidente de la New York Immigration Coalition insistió en la necesidad de educar a los neoyorquinos sobre el nuevo derecho que tienen a tramitar sus licencias de conducción, sin importar el estatus migratorio y pidió estar con los ojos abiertos ante aquellos que suelen pescar en río revuelo.

“Hay que advertir que quienes soliciten sus licencias deberán pasar por el mismo proceso que pasa actualmente cualquier persona que tramite ese documento. Sabemos que habrá muchas personas queriendo sacar sus licencias pero también sabemos que hay que seguir un proceso, así que si alguien les dice que les pueden conseguir la licencia más rápido o que puede tramitarla de manera diferente, no los escuchen por favor, ignórenlos”, aseguró el activista.

Y sobre aquellos inmigrantes que hayan tenido algún tipo de sanción o problema previo con las autoridades que pudieran afectarles su elegibilidad para obtener las licencias, pidió que acudan a las organizaciones comunitarias para revisar sus casos y eviten caer en manos de personas que pretendan defraudarlos.

“La ayuda está ahí. Estamos impulsando esta campaña educativa con nuestros grupos aliados, pero insisto en que el proceso es claro y nadie tiene por qué pagar costos extra a tramitadores que digan que pueden ayudarlos o prometer cosas diferentes”, dijo Choi.

Juan Montenegro, quien vive en Nueva York desde hace 22 años, y quien asegura haber sido víctima de fraude con falsos abogados y notarios en el pasado que le robaron dinero prometiéndole ayuda para obtener beneficios migratorios, aseguró que esta vez espera que la gente pueda “mantener a los avivatos a raya” y que se denuncien.

“Antes era fácil que lo robaran a uno porque no había mucha ayuda y uno por ignorante caía en la trampa de ladrones que nos veían la cara, pero ahora, con tantas organizaciones dispuestas a ayudarnos de manera gratuita, no podemos permitir que gente aprovechada nos estafe”, dijo el peruano, quien ya está listo para aplicar por su licencia esta misma semana.

Se calcula que unos $9.6 millones de ingresos se generarán solo por concepto de costos de trámites de las licencias y propiedad de vehículos, mientras que la cifra ascenderá a $57 millones en ingresos que percibirán los gobiernos locales y estatal.

La implementación de la ley de licencias, que inicialmente espera beneficiar a unos 200,000 inmigrantes, se dará luego de que varios condados han intentado demandarla y frenarla, e incluso cuando funcionarios de pueblos en ciertas partes del estado han manifestado que no seguirán la ley, por lo que advierten a los solicitantes que si se les niega su derecho, deben denunciar.

El Departamento de Motores y Vehículos del Estado (DMV), también está haciendo lo propio para garantizar que la ola de aplicaciones no genere conmoción y han afirmado estar listos para empezar a tramitar los permisos. Asimismo han invertido recursos por más de medio millón de dólares y han asignado a unas 400 personas para esa tarea, según revelaron organizaciones de ayuda a los inmigrantes.

La oficina aseguró que está y continuará capacitando al personal en todo el estado para cumplir con los requisitos de la ley.

Datos de la nueva ley de licencias:

La ley entra en vigor el sábado 14 de diciembre, pero los trámites se podrán realizar a partir del 16 de diciembre

Lo primero que los solicitantes deben hacer es pedir una cita a través de la página del DMV online, en el sitio: https://dmv.ny.gov/

Documentos necesarios:

Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar deben presentar varios documentos que comprueben su identidad

Motores y Vehículos exige tener 6 puntos para que se pueda solicitar la licencia y se pueden sumar con documentos como el pasaporte, e identificaciones que confirmen nombre, fecha de nacimiento y vivir en el estado de Nueva York

Además del pasaporte extranjero válido y vigente, puede presentar un documento de identificación consular válido

También una licencia de conducir extranjera válida que incluya su foto y que no haya expirado o haya expirado por menos de 24 meses

También aceptan el ID Municipal IDNYC

Facturas de servicios públicos a su nombre

Se necesita un affidavit que puede descargar en el sitio https://dmv.ny.gov/

Cuál es el costo:

Las tarifas para solicitar una licencia de conducir o permiso varían entre $64.50 y $107.50 dólares y se pueden pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito o débito.

Para aplicar no se necesita un número de Seguro Social

Los documentos que presente ante Motores y Vehículos le serán entregados inmediatamente y esa agencia no se quedará con copias ni originales, como una manera de proteger los datos de inmigrantes indocumentados

Tras la cita en Motores y Vehículos, el solicitante de la licencia debe tomar un curso de manejo, aprobar el examen escrito y el práctico y tener primero un permiso de aprendiz antes de la licencia final

Si un empleado del DMV se niega a realizar el trámite puede reportarlo con las autoridades

Quienes hayan tenido problemas en el pasado con infracciones, multas o arrestos por conducir bajo efectos de drogas y alcohol deben buscar asesoría antes de aplicar para ver si califican

El mensaje de las organizaciones es que para ahorrar tiempo y gastos, antes de ir a su respectiva cita, se comuniquen con alguna organización para que revise si todos los papeles están en orden

La línea directa para nuevos estadounidenses prestará ayuda en el número 1-800-(566-7636), en español de manera confidencial y anónima

Los efectos de las licencias de manejo para todos