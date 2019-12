Charlize Theron desvela detalles sobre la atroz noche en la que su madre mató a su papá

La actriz contó que su padre estaba borracho cuando subió a su habitación a buscarla, intentó abrir la puerta con violencia y les disparó tres veces a ella y a su madre...

La actriz Charlize Theron ha desvelado por primera vez en una entrevista al portal NPR qué sucedió exactamente la noche en que su madre Gerda mató a su padre Charles en defensa propia cuando ella tenía tan solo 15 años.

“Mi padre era un hombre muy enfermo. Fue alcohólico durante toda mi vida, solo le conocí de esa manera… siendo un alcohólico. Mi familia estaba atrapada en esa situación imposible. Vivir con un adicto y con la inestabilidad que eso implica es algo que te marca para el resto de tu vida, más que un evento concreto de una noche“, ha explicado a lo largo de la conversación para tratar de pintar una imagen realista de cómo era su día a día.

“Cuando mi padre llegó a casa con una pistola en la mano, estaba tan borracho que ni siquiera debería de haber sido capaz de sostenerse en pie. Mi madre y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba empujándola desde el otro lado para intentar entrar. Las dos estábamos bloqueándola desde el interior para impedírselo y entonces dio un paso atrás y nos disparó tres veces a través de la puerta. Es un milagro que no nos alcanzara ninguna de las balas. Mi madre acabó con esa amenaza en defensa propia”.

El principal motivo por el que ha decidido compartir los detalles de ese trágico acontecimiento ha sido demostrar que no se avergüenza de la violencia que marcó su infancia y recordar a otros que hayan pasado por situaciones similares que no están solos.

“No me da vergüenza compartir lo que pasó porque creo que cuanto más hablemos de ello, más fácil nos resultará darnos cuenta de que no somos los únicos que han pasado por algo así. En mi caso, la historia gira en torno a lo que supone convivir con adictos y cómo te afecta“, ha concluido.