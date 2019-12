El ingrediente que debes incluir en tu dieta si quieres evitar un infarto

Todo sea por la salud cardiovascular

Si te dijéramos que existe un condimento que, al consumirlo regularmente, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares y que mejora el metabolismo, ¿lo comerías?

Pues este ingrediente, que debes incluir en tu dieta si quieres evitar un infarto o un derrame cerebral, es, ni más ni menos, que el chile.

Según una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, comer chile regularmente disminuye el riesgo de muerte y de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por lo que “agregar chiles a la dieta habitual, podría ser una medida valiosa para mejorar la salud, especialmente la salud cardiovascular”.

Y aunque los efectos del chile fueron positivos para el corazón, los expertos no pudieron probar el vínculo entre el consumo de este condimento y la reducción en el desarrollo de tumores, característica que también se ha atribuido al ají.

El estudio se realizó entre 22,811 hombres y mujeres italianos que consumían chile cuatro veces a la semana o más. Los beneficios para la salud que origina el chile se atribuyen a la capsaicina, su principal sustancia, pues se ha observado que mejora la función cardiovascular, tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y ayuda a regular el metabolismo.

Otra investigación realizada en China en 2015 mostró que consumir comida picante prácticamente a diario, redujo en un 14 por ciento la mortalidad y el 22 por ciento la muerte por cardiopatía isquémica. Así que tú dices si te animas.