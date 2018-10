Ésta es la hora en que es más probable morir por un infarto repentino

El fenómeno conocido como muerte súbita puede ocurrir a personas sanas y jóvenes

El síndrome de muerte súbita o infarto repentino ocurre así, sin más ni más, a personas cuya condición física puede ser buena y que no están en una edad particularmente riesgosa. Y aunque durante algún tiempo se pensó que entre las 6 am y las 10 am era la hora más probable para morir por esta condición, un nuevo estudio de Cedars-Sinai ha demostrado que esto cambió.

Anteriormente se creía que las mañanas de los días hábiles de la semana, pero especialmente los lunes, eran los momentos más propicios para morir por un infarto repentino, pero el doctor Sumeet Chugh, profesor de medicina y director asociado del Instituto Smidt Heart en Cedars-Sinaí, observó que esas circunstancias han cambiado.

Las condiciones de estrés en las que vivimos todos los días, el hecho de que siempre estemos activos y acelerados, ha causado un aumento de estrés psicosocial y quizá mayores probabilidades de sufrir el síndrome de muerte súbita, señaló el académico en la investigación publicada en la revista Heart Rhythm.

Luego de analizar los datos de infarto cardiaco repentino entre 2004 y 2014 en Oregon, entre más de un millón de personas, los investigadores concluyeron que cualquier hora del día y cualquier día son momentos propicios para sufrir muerte súbita.

Durante el estudio, que se realizó por 15 años, los investigadores encontraron que otros factores de riesgo además del estrés puede ser la falta de información de los servicios médicos en torno al síndrome de muerte súbita, que no puede contrarrestarse pero sí puede prevenirse.

Los investigadores ahora trabajan en determinar las razones por las que las probabilidades de sufrir un infarto repentino aumentaron tan dramáticamente y cuáles serán las consecuencias de este cambio en la salud pública.