La ex vedette Wanda Seux se encuentra en estado vegetal

El drama de una estrella de los 80

Luego de que Wanda Seux, la famosa vedette de los 80, sufriera dos derrames cerebrales recientemente, resulta que su estado de salud no ha mejorado, pues la artista ya no se mueve, no habla y solo mueve sus ojos que son desalentadores. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón, su mejor amiga, la cantante francesa Caroline Simon.

“La estamos visitando, Wanda tiene muchas amigas, soy la que más años tiene con ella, nos estamos turnando para verla y que no se quede sola. Se puede decir que está en estado vegetal, no habla, no se mueve, sus ojos tienen una expresión fea, únicamente mueve los ojos y tienen una mirada triste, a veces de desesperación, hay días muy feos en los que no parece en que vaya a salir adelante… Los médicos nos han dicho que no hay nada que hacer, que hay que esperar, ella está muy mal”.

La vedette está postrada en cama. “Ella tiene una traqueotomía, tiene un tubo metido, respira por si misma pero muy ligeramente, por eso tiene el oxígeno las 24 horas y una sonda por el lado derecho por donde le dan de comer. La situación es terrible, algo que nadie quisiera tener”.

A pesar de que Wanda adoptó una hija, ella se fue a Argentina y nunca se le volvió a ver. “Wanda tiene su casa, pero está abandonada, porque la casa no tiene arreglos desde hace tiempo, le faltan vidrios, puertas y los baños están descuidados, está muy fea la casa y así no se puede rentar para juntarle un dinerito a Wanda. Ahorita Wanda está bien atendida en La Casa del Actor“.