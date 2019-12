Texas: Surge otra acusación de asalto sexual en contra del “cura del diablo”

El cura Manuel La Rosa enfrenta cinco cargos por asalto sexual de menores en tres distintos casos

HOUSTON.- Las acusaciones de abuso sexual en contra del ex cura Manuel La Rosa se siguen acumulando.

El ex padre del área de Conroe, Texas enfrenta cinco cargos por asalto sexual de menores en tres distintos casos. Su día en corte ha sido programado en febrero del año próximo, pero otras presuntas víctimas se han acercado a las autoridades para acusar a La Rosa de asalto sexual.

Una mujer que trabajó en la cocina de la Iglesia Santa Teresa en el área de Sugarland dio su testimonio. Los detalles son gráficos y describen a un cura predador que trataba de aprovechar su poder para abusar de otras personas.

En una entrevista con ABC 13 la mujer compartió detalles del testimonio que fue revelado la semana pasada en documentos de la corte y que ha sido sellado para ser presentado en el juicio de febrero.

La mujer, que ya no trabaja en la iglesia mencionada, dijo que el asalto sexual que sufrió ocurrió entre el 2009 y 2013.

La víctima contó que el cura la invitó a ser parte de un grupo dedicado a estudiar la Biblia. La mujer que pidió mantenerse en el anonimato narró que luego de las juntas, La Rosa se salía temprano para tratar de manosearla en la cocina donde trabajaba sola.

El día del presunto asalto sexual, la mujer dijo que estaba doblando toallas en una habitación al costado de la cocina cuando La Rosa ingresó al cuarto.

“Me dijo que necesitábamos hablar, yo le dije que no y seguí con mis labores, luego se arrimó a la cama y comencé a sentir pánico. Me subí a la cama para poder evadirlo y llegar a la puerta”, contó.

La Rosa le ganó a la puerta y la arrinconó en la habitación.

“Le pedí que me dejara salir y le dije que estaban por llegar otros curas, pero me no me hizo caso, y fue cuando me manoseo los pechos y luego me agarró la vagina”, narró.

La mujer dijo que el asalto cesó cuando otro cura abrió la puerta y timbró una campana. Ella recuerda que les sirvió almuerzo a los curas y que lloró sola en la cocina porque tenía miedo de acusarlo con otros curas.

Después del presunto asalto la mujer no volvió a ver a La Rosa hasta que miró su foto en un noticiero luego del arresto del cura en septiembre del 2018. El caso de la mujer fue finalmente reportado y con su testimonio quiere ayudar a que La Rosa pague por “todo el daño que ha hecho”, concluyó la presunta víctima.