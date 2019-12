11 singulares formas de esperar el 2020

Repasa una selección de algunas de las mejores fiestas que ofrecerá la ciudad el martes 31 de diciembre

Baila en Queens con populares DJ’s

La discoteca La Boom prepara una fiesta que no te puedes perder. Esta celebración reunirá a cuatro de los DJ’s latinos más populares de la ciudad: Alex Sensation, Mad, Aneudy, Prostyle y Lobo. Preparate para disfrutar de mezclas musicales con los éxitos del momento. A partir de las 10 p.m., en 56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, Queens. Información: http://www.laboomny.com

Judy Torres en el Resorts World Casino

El Resorts World Casino, celebrará en su Bar360 con una cargada agenda que incluye la participación de Judy Torres, oriunda del Bronx. La fiesta, a la que debes usar atuendo blanco y negro cuenta con el chef Garfield y Deejay Roy como anfitriones. También se anima a los huéspedes a explorar los casinos que albergan 4,200 máquinas tragamonedas y 1,300 juegos de mesa electrónicos. Información: http://www.rwnewyork.com

Rumba latina en El Bronx

Ponte los zapatos de bailar porque en Zona de Cuba, en El Bronx, te espera una fiesta cargada de salsa, bachata, merengue y ritmos urbanos. Esta azotea, que queda justo ubicada en el tope de la oficina de correo postal, ofrece diversas opciones que te permitirán probar diversos platos y sacar provecho a una barra abierta. A medianoche habrá un brindis con champaña. En el 558 Grand Concourse, Bronx. Entradas en: http://www.eventbrite.com

Disfruta del coro de la catedral St John the Divine

La catedral St. John the Divine presentará ‘New Year’s Eve concert for Peace’, su tradicional concierto de fin de año. Este año el coro y la orquesta de la catedral tocarán un programa diverso que incluirá piezas de Handel y Bach así como trabajos contemporáneos de Briggs y Hoiby. A las 7 p.m., en 1047 Amstedam avenue, Manhattan. Información: http://www.stjohndivine.org

Recibe el 2020 con Andy Cohen

El presentador de televisión Andy Cohen será el anfitrión de una fiesta en la que desbordará el vino espumoso Freixenet. Habrá un bar abierto, bocadillos y postres. Al menú se suman también cocteles a hechos tomando como base la marca de Freixenet, Cordon Negro Brut Cava. Los platos que se degustarán estarán a cargo del restaurant Tao. Cohen amenizará la llegada del 2020 en Times Square, como parte del equipo de CNN, para más tarde integrarse a esta fiesta. Desde las 9 p.m., en Tao Uptown Mezzanine, 42 East 58th street.

Fuegos artificiales en Prospect Park

Si tienes planes de esperar el Año nuevo en Brooklyn, acompaña al presidente del condado, Eric L. Adams, durante la edición número 40 de la Celebración de Fuegos Artificiales de la víspera de Año Nuevo. Este evento, que se realizará en el histórico Grand Army Plaza en Prospect Park de forma gratuita. Información: http://www.prospectpark.org/news-events/events/

Música en vivo en Havana Central

El restaurante Havana Central tiene programada una rumba imperdible en sus cuatro locales: Times Square, Long Island, Yonkers y Edison, Nueva Jersey. Este restaurante propone ir en familia a uno de sus locales y degustar una cena al estilo cubano que incluye cinco platos, habrá además una banda tocando en vivo ritmos caribeños. Información: http://www.habanacentral.com

Una noche de lujo en Times Square Edition

El Times Square Edition está celebrando su primera víspera de Año Nuevo al estilo cinco estrellas con un gran espectáculo que abarca tres fiestas en el 701 West, The Paradise Club y The Terrace Outdoor Rooftop & Gardens. Cada celebración incluye cena, barra libre y un DJ o música en vivo de clase mundial. En el 701 West y el The Terrace, los huéspedes tendrán acceso a la terraza del hotel donde podrán apreciar la caída de la bola de Time Square. Informacion: http://www.editionhotels.com/times-square

Maratón a la medianoche

Los candidatos al maratón 2020 TCS NYC y los entusiastas de las competencias pueden participar en la carrera de clasificación más festiva del año en la NYRR Midnight Run. Los corredores registrados y los demás participantes se reunirán en Bethesda Terrace, en Central Park para una carrera de cuatro millas que comienza a golpe de medianoche con un despliegue de fuegos artificiales. Información: http://www.midnightrun.org

Tradicional fiesta en Times Square

Si estas dispuesto a obviar las bajas temperaturas y a pasar una noche única, únete a las miles de personas que esperaran el Nuevo año en Times Square disfrutando de singulares presentaciones artísticas. La famosa bola que anunciará la llegada del 2020 tiene la capacidad de iluminar la noche desde la torre One Times Square, con destellos de más de 16 millones de colores. Para ver desde la casa este espectáculo puedes visitar: TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc y TimesSquareBall.net

Primer día de Año nuevo en Coney Island

Un evento dará la bienvenida al 2020 rompiendo con el miedo a las bajas temperaturas. Se trata de la zambullida del Día de Año Nuevo del Coney Island Polar Bear Club, que es gratuita con registro previo. Esta desafiante actividad comienza a la 1 pm en la entrada del paseo marítimo de Stillwell Avenue. Los participantes son invitados a ingresar al Acuario de Nueva York, de forma complementaria. Información: http://www.polarbearclub.org