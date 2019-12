Latino sospechoso de secuestrar a su bebé y matar a su ex está detenido por porte de arma

La policía no ha logrado ubicar a la niña, desaparecida hace 17 días

José Morales, hombre sospechoso de la desaparición de su hija de un año y la muerte de su ex pareja, compareció ayer ante el tribunal por cargos no relacionados en New Haven, Connecticut.

El hombre de 43 años es el padre de Vanessa Morales, una bebé de un año que fue reportada como desaparecida el 2 de diciembre luego de que su madre, Christine Holloway, fuese encontrada muerta en su casa en Ansonia.

Morales ha estado bajo custodia policial desde el 3 de diciembre por posesión criminal de un arma de fuego.

Los miembros de la familia de Holloway estaban en la corte el miércoles y comenzaron a llorar cuando Morales entró en la sala, detalló NBC News.

La policía de Ansonia ha dicho que no buscan arrestar o iniciar un proceso penal contra quien tenga a la bebé.

“Sólo queremos que regrese con su familia”, dijo la policía en un comunicado de prensa. “Es imperativo que encontremos a Vanessa, una niña de un año que depende totalmente de los demás para su cuidado y bienestar”.

Adicionalmente se pide a quien haya tenido contacto o visto a José Morales entre el sábado 30 de noviembre y el lunes 2 de diciembre, que llame al Departamento de Policía de Ansonia al 203 735-1885, al FBI (203-503-5555); o se comunique a través de Tip411.