Mujer con discapacidad acusa a Frida Sofía de agresión

Libertad Ojeda compartió el supuesto motivo por el que se molestó la hija de Alejandra Guzmán

Frida Sofía está de nuevo en el ojo del huracán, pues una mujer con discapacidad aseguró que la joven la maltrató.

A través de sus Instagram Stories, Libertad Ojeda, nombre de la presunta agredida, compartió de qué manera la hija de Alejandra Guzmán aparentemente la corrió de su casa.

Supuestamente Miss Wheelchair México fue a Miami a visitar a la intérprete de “Ándale” para ofrecerle su amistad y sus servicios en relaciones públicas.

Sin embargo, pasados unos minutos la también influencer se cansó de Libertad y le pidió que se fuera de su casa, a lo que está contestó en forma de broma “¡Ay! Ya estás como mi mamá“, respuesta que no le gustó a Frida.

“Y me dijo: a mí me no me compares con tu pinche madre. Me azotó la puerta, me insultó horrible, casi me madrea. Sólo porque mencioné ‘ay, ya estás como mi mamá’.

“El caso es que por una discusión demasiado estúpida me corrió de su casa a las 11:30 de la noche“, escribió.

Horas después, Ojeda decidió borrar sus stories y ya no comentar nada sobre el altercado. Hasta el momento Sofía tampoco ha dicho nada al respecto.

POR: Elizabeth García