Otro tiroteo en Nueva Jersey: ladrón resultó herido en Bank of America

El guardia de un camión de dinero le hizo frente

Un tiroteo frente a un banco sacudió la ciudad de Wayne (Nueva Jersey) ayer.

El hecho se desató cuando un ladrón intentó robar bolsas de efectivo que eran cargadas a un camión blindado frente al “Bank of America” en North Jersey Country Club, 709 Hamburg Turnpike, alrededor del mediodía.

La policía dice que el hombre de 33 años intentó robarle las bolsas de dinero a un guardia de seguridad armado, quien le disparó al sospechoso una vez en el torso.

“Fue muy aterrador, no esperábamos esto… Sólo estábamos mi gerente y yo; estábamos nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué pasó”, dijo la testigo Reese Shamey a CBS2.

El sospechoso no identificado fue trasladado en condición estable al Joseph’s University Medical Center en Paterson. Nadie más resultó herido durante el tiroteo.

El hecho sucedió ocho días después de que seis personas murieran en una balacera en un supermercado kosher, por supuestos motivos antisemitas en Jersey City.