Video: Las declaraciones de Alejandro Sanz que molestan a fans de Romeo Santos

En su concierto en Punta Cana, Alejandro Sanz dijo que para él @juanluisguerra es el único Rey de la Bachata que existe, una apreciación personal del cantante español. ¿Pero qué dice el público al respecto, especialmente los romeistas? Alejandro Sanz también celebró que la Bachata fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.