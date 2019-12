Digamos no a los tabúes y al disparate

Si queremos adolescentes sanos, emocional y sexualmente, debemos educarlos desde niños

Estando en Barranquilla (Colombia), en un programa después del mío (Dra. Nancy, en VePlus), discutían “los derechos de los adolescentes a tener una vida sexual “activa” y la importancia de que usen anticonceptivos para evitar embarazos. Esto sucede porque gente analfabeta, sexualmente hablando, hacen y hablan disparates.

¿Sabe usted el daño que hacen las hormonas químicas de los anticonceptivos al cuerpo de las mujeres, y aún más al de una adolescente? Todo derecho incluye una responsabilidad. Así que nadie me diga esa estupidez.

¿Pueden los adolescentes mantener un hijo? ¿Están preparados para educarlos? ¿Se discutió qué eran esos derechos? Y los de los padres, ¿dónde demonios están? Porque, si la hija adolescente está mantenida por los padres, serán ellos los que se ocupen del hijo de dos jóvenes irresponsables.

Los médicos y los abogados insistían en que era un problema de salud pública. ¿Y los trastornos psicológicos? ¿Y los niños abandonados no son también un problema de salud mental y pública? En el mundo existen serios problemas por considerar los asuntos psicológicos “una tontería”. Y si lo dudan, fíjense en la violencia, los tiroteos en las escuelas y el caos mundial por educar con irresponsabilidad. ¿Cómo existirán adolescentes responsables en el futuro si los ayudamos a ser irresponsables?

En este mundo, ponen un “parche” a los problemas graves para quitarse el asunto de encima. Ayudan a las farmacéuticas a ganar millones, con anticonceptivos que hacen daño, por ejemplo. Sin embargo, no se habla sobre la pésima educación sexual en todas partes, y ahí está la respuesta.

La conducta sexual no cambia en el adolescente ni en el adulto. Si queremos que sea responsable, debemos comenzar desde que el niño es concebido. Si queremos adolescentes sanos, emocional y sexualmente, debemos educarlos desde niños. Y ese papel debe desempeñarlo un educador sexual. No unos locos llenos de tabúes y disparates en la cabeza, que ni saben lo que están hablando.

Dice mi esposo, el Dr. Álvaro Skupin, que la medicina solo cura síntomas. Solamente curan los antibióticos y las operaciones, todo lo demás simplemente “controla” a los síntomas, pero no a la enfermedad. ¿Quien se cura de presión alta, diabetes, párkinson, etcétera? Ponemos parches y, no vamos a los orígenes de los problemas.

¿Cuáles son las consecuencias de tener sexo con penetración en la adolescencia? No solo embarazos no deseados. Se sabe que esos niños tendrán serios problemas. El primero es el abandono del padre, que termina “haciendo mutis por el foro”. O sea, que no se responsabiliza.

Muchos abuelos terminan siendo llamados papá y las abuelas, mamá, ya que la adolescente no es responsable y sigue comportándose como si ese no fuera su hijo. Quizás hasta se vuelva a embarazar, porque una conducta que no tiene consecuencias, es una conducta que se repite. Los niños que no son criados por sus padres, terminan sufriendo las consecuencias del abandono, que son terribles. Este es solo el principio. Volveré sobre el tema.

