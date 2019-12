“Es un milagro”: Hanna de Ha Ash se sincera sobre su embarazo

No podía estar más feliz

El día de ayer Hanna del dueto Ha Ash sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra esperando a su primer bebé y aunque afirma que está muy emocionada, revela que el proceso de quedar embarazada no fue nada sencillo, ya que estuvo intentándolo por más de dos años sin obtener los resultados que quería.

En entrevista para la edición española de la revista Hola, la cantante señaló que probó todo tipo de métodos para concebir y ninguno resultaba e incluso los médicos decían que nunca iba a poder hacerlo, por lo que al enterarse de la noticia no pudo contener las lágrimas de la emoción y gritarlo por todo lo alto

“Estuve viendo a muchos doctores de fertilidad por más de dos años y me decían que probablemente no me podría embarazar, para nosotros es un bebé milagro. Es difícil emocionalmente pasar mes con mes intentando diferentes medicinas sin obtener los resultados deseados, ya me había hecho a la idea de que no sería madre”, dijo Hanna.

Para finalizar, la cantante dijo que su esposo Juan Carlos Herrera ha sido un enorme apoyo emocional y contó que en un momento determinado sintió culpa por no poder darle un hijo pronto como ella quería, aunque le confesó que prefería sacrificar su idea de ser padre a perderla a ella como esposa.