Celebran freno temporal a plan de rezonificación de Inwood

Tras la decisión de una jueza de anular el proyecto de construcción de más de 5,000 unidades de vivienda en el Alto Manhattan, ambas partes defienden sus posiciones

Luego de que la jueza de la Corte Suprema Verna Saunders diera un golpe a la Administración De Blasio, tras frenar al plan de rezonificación de Inwood, aprobado en agosto de 2018 por el Concejo Municipal, líderes políticos y activistas se reunieron para celebrar lo que definieron como una victoria. Una victoria, al menos temporal, ya que la jueza ordenó estudiar los problemas planteados por los demandantes.

Portando pancartas y lanzando arengas con la frase “El Norte de Manhattan no se vende”, decenas de manifestantes se pararon a las afueras de la estación de Dyckman para exigir a la Administración De Blasio que admita que el proyecto no es bueno para la comunidad. Al mismo tiempo solicitaron que no apele la decisión de la jueza y recomendaron que mejor inicie un nuevo proceso para crear un plan basado en las necesidades de los residentes de Inwood y no en los intereses de las compañías inmobiliarias y constructoras.

El proyecto frenado pretende reurbanizar unas 59 cuadras y construir más de 5,000 viviendas a mediano plazo.

“Nunca dijimos que no queremos un plan de rezonificación. Lo que dijimos es que queremos una rezonificación justa y como este proyecto no es bueno para nuestra gente, la decisión de la jueza nos dio la razón”, aseguró Johana García, miembro de la organización “El Alto Manhattan no se vende”, destacando que el paso a seguir debería ser que la Ciudad contemple un nuevo plan de la mano de la comunidad.

“Incluso sometimos el proyecto Inwood unidos, con la propuesta de que se hagan edificios menos altos, de 7 u 8 pisos, que saquen de la zona de rezonificación a áreas de la novena y décima avenida que acabaría con los pequeños negocios que hay allí, que se presenten planes concretos de más escuelas y mejoras al transporte, y ante todo que se preserve de verdad la vivienda asequible, porque las familias en nuestra comunidad ganan menos de $30,000 al año y el plan habla de apartamentos para familias que ganen $80,000”, agregó la activista, advirtiendo que la decisión de la jueza envía un mensaje adicional.

“Este debe ser visto como un momento histórico donde estamos enseñando a otras partes de la ciudad que cuando el pueblo se une y levanta su voz no pueden pasar por encima de nuestras comunidades. Hoy ganamos, pero la lucha debe seguir”, agregó García, quien calificó de “traidor” al concejal Ydanis Rodríguez, quien promovió el plan. “El concejal fue quien inició esto y el que lo defendió ignorando a la comunidad, sin representar nuestras voces y nuestros intereses”.

Luisa Pérez, quien vive en el Alto Manhattan hace 38 años, también celebró el freno al plan de rezonificación, al que calificó como un engaño.

“Con qué cara la Ciudad defiende un plan que por un lado haría que este barrio se ponga más caro y por otro que no nos da opciones a la gente que vivimos aquí hace mucho de acceder a esos apartamentos nuevos porque hay que ganar $95,000 para poder aplicar a uno. Si no se paraba íbamos a terminar afuera toditos”, dijo la dominicana.

Marcelina Peña, quien vive en Inwood hace 35 años sugirió que las nuevas viviendas que se construyan en el área sean para personas que viven allí y que ganan poco. “A la Ciudad nosotros los pobres no les importamos. Ellos solo quieren llenar esto de edificios caros pa’ sacarnos pa’ fuera”, comentó la madre de familia.

La asambleísta Carmen de la Rosa también hizo un llamado a las autoridades municipales para que elaboren un nuevo plan basado en la gente.

“No estamos aquí para juzgar intenciones, pero si queremos hacer bien las cosas tenemos que escuchar lo que dicen las comunidades, porque cuando lo que se hace contradice sus necesidades, no estamos siendo responsables”, dijo la líder política de origen dominicano.

El contralor Scoot Stringer se sumó a las voces de celebración por la anulación del plan de rezonificación de Inwood y manifestó que no se pueden hacer planes a espaldas de los vecinos.

“Esta victoria afirma lo que ya sabemos que es verdad: la base de una ciudad equitativa y asequible debe comenzar con una planificación comunitaria desde cero. Necesitamos asegurarnos de que los neoyorquinos que construyeron nuestros vecindarios siempre tengan un asiento en la mesa”, dijo el funcionario. “Los residentes, defensores y partes interesadas de Inwood enviaron un mensaje claro de que el boleto de entrada a Nueva York no puede ser un condominio de un millón de dólares.

El concejal Francisco Moya también apoyó la decisión del Alto Tribunal y advirtió que la Ciudad realizó una revisión ambiental incompleta.

“Si no fuera por estos dedicados activistas, Inwood seguramente se habría convertido en algo para lo que nadie estaba preparado”, dijo el político, advirtiendo que es necesario que cuando se hacen cambios se garantice que son para mejorar la vida de las comunidades y no empeorarlas. “Según el fallo, la Ciudad no consideró completamente los efectos de esta masiva rezonificación del vecindario. Estas revisiones son obligatorias y son fundamentales para permitir que las juntas comunitarias, los residentes y los miembros del Concejo Municipal tomen decisiones informadas sobre cómo los vecindarios crecen y cambian”.

Los activistas insisten en que la Ciudad no realizó los estudios ambientales necesarios para determinar las consecuencias socioeconómicas, las amenazas de desplazamiento, el futuro de pequeños negocios y el impacto sobre las minorías los efectos de la rezonificación.

Contrario a las voces de los activistas, el alcalde Bill de Blasio, criticó la decisión de la jueza, y anunció que apelará el fallo en los tribunales, defendiendo su plan y negando que se haya hecho a espaldas de la comunidad.

“Creo que esta es una decisión totalmente equivocada de esta jueza. Hubo un proceso legal público 100% completo, con una gran cantidad de escrutinio y aportes públicos. Los estudios realizados fueron absolutamente conformes a la ley y con precedentes. Por lo tanto, creo que cuando se presente una apelación, se revocará el fallo de la jueza”, dijo el mandatario, agregando que los planes de rezonificación que su Administración ha promovido han tenido efectos positivos.

“Donde hemos tenido rezonificaciones, hemos podido garantizar la creación de una cierta cantidad de viviendas asequibles. La creación, o la preservación, de una cantidad considerable de viviendas asequibles en el lugar, eso significa literalmente que una familia recibe subsidio para quedarse en su apartamento que son residentes del vecindario, que ya están allí, es la mejor herramienta contra el desplazamiento”, agregó el Alcalde quien dijo le lanzó una pulla a la jueza y dijo que “los jueces no deben legislar”.

El concejal Ydanis Rodríguez, impulsor principal del proyecto, a quien críticos del plan de rezonificación señalaron de “villano”, insistió en defender las bondades del programa y negó que esté al servicio de intereses fuera de ayudar a su comunidad

“Los procesos legales se le dejan a los jueces y abogados, que ellos hagan su parte en la apelación que la Ciudad va a hacer, porque entienden que como Ciudad se hizo todo el estudio necesario, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para que al Norte de Manhattan lleguen las inversiones necesarias y el plan de rezonificación garantiza cientos de millones de dólares para construir vivienda asequible, crear buenos trabajos, invertir en los parques”, concluyó Rodríguez.