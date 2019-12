Conductor de Suelta la Sopa pide que oren por su salud

View this post on Instagram

Les quiero pedir el favor muy especial de que oren por mí, para que la cirugía que tengo planeada para el próximo 6 de enero, salga perfectamente bien. Hace 4 años, me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme. Efectivamente, en 4 años ha crecido bastante y hoy en día mide aproximadamente 14 por 12 por 10 centímetros. Sigue siendo benigno, GRACIAS A DIOS, pero hay que sacarlo, para que no empuje a otros órganos. Es una operación compleja, pero tengo certeza absoluta de que va a salir bien… Y me gustaría pedirles que me incluyan de sus oraciones, pues la oración es muy poderosa. Lo sé, porque cuando tuve cáncer, muchas pero muchísimas personas oraron por mí… ¡Y sus oraciones funcionaron! En aquella época, mi proceso de sanación fue milagroso, todo salió excelentemente bien. Ahora recurro a ustedes nuevamente, para asegurarme de tener la mejor de las energías en el momento que me operen. Le pido a Dios que guíe las manos, las mentes y los corazones del cuerpo médico que intervenga en la operación. Como también pido, todos los días, por todas las personas del mundo que enfrentan desafíos de salud, para que puedan enfrentar esos desafíos con certeza, mente positiva y tratamientos eficaces y oportunos. ¡Gracias! #Fe #Dios #Sanación #CadenaDeOración #Kabbalah #MentePositiva