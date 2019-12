Las 5 mejores transformación digitales en autos del 2020

Nueve transformaciones digitales que los autos presentaran este año

Los avances tecnológicos están cambiando a pasos agigantados y los fabricantes de autos lo saben.

Por eso hoy en día los autos ya pueden recopilar toneladas de información sobre los conductores, sus destinos, las rutas mejores rutas por tomar, tráfico e incluso predecir cuándo se requerirá mantenimiento, más que un simple cambio de aceite y llantas bajas.

Y ahora que el 2020 está a punto de entrar estas son nueve transformaciones digitales que los autos presentaran este año.

Conectividad.

La conectividad es una de las más importantes para los clientes.

Para los conductores es mportante poder mantenerse conectados a sus aplicaciones favoritas, música y entretenimiento. Los niños pueden mantenerse conectados con sus juegos favoritos o incluso saltar de tarea en el camino de regreso de la escuela.

Uno de los actualisaciones será WiFi equipado en los automóviles, el WiFi se convierte en un elemento básico en el 2020.

Vehículos autónomos Edge Closer

Los vehículos totalmente autónomos sin duda sera una de las actualisaciones para el 2020, ya existen en los Tesla, pero las demas compañias no se quieren quedar atras y ya empiezan a desarrollar el sistema de autonomia.

Mejor experiencia del cliente en el automóvil

El batallar con los sistemas de navegación y controles de voz son cosas del pasado.

Afortunadamente, todos los fabricantes estan incluyendo mejores sistemas como Apple CarPlay y Android auto para una mejor y más facil experiencia al manejar.

Ciclos de modelos más cortos

Auque este es no es un avanse digital estamos seguros que también les gustara a los clientes. Eso significa que la industria automotriz verá que los ciclos del modelo pasarán de 5 a 8 años a 1 a 2 años.

Actualizaciones remotas

Imagínese si no necesitara detenerse en su taller mecánico local cada vez que se enciende la luz de control del motor de su automóvil. En el futuro, no tendrá que hacerlo, gracias a la conectividad siempre activa. Mediante el uso de acceso remoto, los fabricantes podrán proporcionar actualizaciones de tecnología, actualizaciones de seguridad, recuperar información, etc., como por arte de magia, sin necesidad de poner un pie en un lugar de reparación.

Mantenimiento predictivo

Ya los vehículos alertaban cuando era hora de un cambio de aceite.

El 2020 tendrá una actualisación con el mantenimiento predictivo, esta caracteristica ha demostrado ser valiosa para cualquier conductor.

Por ejemplo, este sistema predice fallas con 30 días de anticipación con una sorprendente precisión del 90%.

