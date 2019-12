Chiquinquirá muestra sus piernones por navidad

View this post on Instagram

Merry Christmas!!🎄♥️ El color de la Navidad!! Outfit perfecto para hoy! ! De mi coleccion para #Ross, ya disponible en 250 tiendas de @rossdressforless a nivel nacional !! #yesforless 🎉🎉🎉 The perfect Christmas outfit! From my collection for @rossdressforless , available now in 250 stores across the country!! Happy Holidays! 🌲♥️