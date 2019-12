Las funciones avanzadas de seguridad para automóviles necesitan nombres menos confusos, según Consumer Reports

Consumer Reports se ha asociado con algunas organizaciones de seguridad automotriz con el fin de desarrollar nombres estandarizados para los nuevos sistemas de seguridad avanzados que ahora se encuentran en la mayoría de los automóviles nuevos, para que los consumidores sepan lo que obtienen al comprar un vehículo.

Los nombres sugeridos también están diseñados para que los consumidores entiendan los límites de las diversas funciones de asistencia al conductor y su conveniencia. El grupo insta a la industria automotriz a adoptar voluntariamente los nuevos nombres.

“Los nombres de estas características están en todo el mundo, y muchos de ellos no describen con precisión qué hará la característica o qué deberían esperar los conductores”, dijo Kelly Funkhouser, jefe de vehículos conectados y automatizados de CR. “Los nombres son diferentes en el sitio web, en el manual del propietario y luego en el menú del automóvil”.

Actualmente, el 93% de los vehículos nuevos ofrecen al menos un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), como el frenado automático de emergencia (AEB) o la advertencia de punto ciego (BSW). Pero la investigación de AAA muestra que los consumidores pueden encontrar hasta 20 nombres para una sola función ADAS, lo que puede causar confusión.

CR trabajó con AAA, JD Power y el Consejo Nacional de Seguridad con el fin de desarrollar nombres específicos para 19 sistemas ADAS individuales.

El objetivo es que las organizaciones de seguridad, los fabricantes de automóviles y los periodistas que cubren la industria automotriz adopten estos nombres estandarizados para que los consumidores puedan comparar y contrastar vehículos con mayor facilidad.

Por ejemplo, Honda llama a la advertencia de punto ciego “Sistema de información de punto ciego”, mientras que Toyota lo llama “Monitor de punto ciego”. En algunos vehículos GM, se llama “Alerta de cambio de carril”. Un solo fabricante de automóviles podría usar términos diferentes para la misma función en sus sitios web, en los concesionarios y en los manuales del propietario. Como resultado, es posible que los consumidores no entiendan con qué características cuenta cada automóvil y corren el riesgo de comprar un automóvil sin el equipo de seguridad clave.

“Es realmente difícil asegurarse de que los consumidores puedan obtener las características de seguridad que desean en su auto cuando salgan del concesionario”, dice Funkhouser. “Es aún más difícil cuando los sistemas reciben nombres diferentes”.

“Es importante que todos comencemos a llamarlos de la misma manera”, dice Funkhouser. “Ayudará a los fabricantes de automóviles a anunciar sus características, los concesionarios se comunicarán con los consumidores y los conductores comprenderán y encontrarán congruencia en cada característica”.

Estos son los nombres y definiciones de los sistemas ADAS más comunes. Se han dividido en cinco categorías según sus capacidades. La lista se perfeccionará a medida que se desarrollen nuevos sistemas.

Asistencia de control de conducción

• Control de crucero adaptativo: ayuda con la aceleración y/o frenado para mantener una distancia prescrita entre tu auto y un vehículo que se encuentra al frente. Algunos sistemas pueden detenerse y continuar.

• Asistencia de conducción activa: ayuda con la aceleración, frenado y dirección del vehículo. Algunos sistemas están limitados a condiciones específicas de conducción. El conductor es responsable de la tarea principal de conducir.

• Asistencia para mantener el carril: ayuda con la dirección para mantener el vehículo dentro del carril de conducción.

Advertencias de colisión

• Advertencia de punto ciego: detecta vehículos en la parte trasera en carriles adyacentes mientras está en movimiento y alerta al conductor de su presencia.

• Advertencia de colisión frontal: detecta una colisión inminente mientras se avanza hacia el frente y alerta al conductor. Algunos sistemas incluyen detección de peatones u otros objetos.

• Advertencia de salida del carril: supervisa la posición del vehículo dentro del carril de conducción y alerta al conductor cuando el vehículo se acerca o cruza los marcadores de carril.

• Advertencia de obstrucción de estacionamiento: detecta obstrucciones cerca del vehículo durante las maniobras de estacionamiento.

• Advertencia de tráfico cruzado trasero: detecta vehículos que se aproximan desde el costado y la parte trasera del vehículo mientras se mueve en reversa y alerta al conductor.

Intervención de colisión

• Frenado automático de emergencia: detecta posibles colisiones mientras está en movimiento hacia adelante, advierte sobre una colisión frontal y aplica automáticamente los frenos para evitar o disminuir la gravedad del impacto. Algunos sistemas incluyen detección de peatones u otros objetos.

• Dirección automática de emergencia: detecta una posible colisión y controla automáticamente la dirección para evitar o disminuir la gravedad del impacto. Algunos sistemas incluyen detección de peatones u otros objetos.

• Frenado automático trasero: detecta una posible colisión mientras se mueve en reversa y aplica automáticamente los frenos para evitar o disminuir la gravedad del impacto. Algunos sistemas incluyen detección de peatones u otros objetos.

Asistencia de estacionamiento

• Asistencia activa de estacionamiento: controla la dirección y potencialmente otras funciones durante el estacionamiento. El conductor puede ser responsable de la aceleración, el frenado y la posición del cambio. Algunos sistemas tienen capacidad de estacionamiento paralelo y/o perpendicular.

• Estacionamiento remoto: estaciona el vehículo sin que el conductor esté físicamente dentro del mismo. Controla automáticamente la aceleración, el frenado, la dirección y los cambios.

Otros sistemas de asistencia al conductor

• Luces altas automáticas: cambia automáticamente entre faros de luz alta y baja en función de la iluminación, el entorno y el tráfico.

• Cámara de respaldo: proporciona una vista del área detrás del vehículo cuando está en reversa. Podría incluir asistencia para el remolque, un sistema que ayuda a los conductores durante las maniobras de retroceso con un remolque conectado.

• Monitoreo del conductor: monitorea a los conductores para determinar si participan activamente en la tarea de conducir. Algunos sistemas monitorean el movimiento ocular del conductor y la posición de la cabeza.

• Pantalla de visualización frontal: proyecta la imagen de los datos del vehículo y/o la información de navegación en la línea de visión delantera del conductor.

• Visión nocturna: ayuda a la visión del conductor por la noche al proyectar imágenes mejoradas en el cuadro de instrumentos o en la pantalla frontal.

• Cámara de visión envolvente: Utiliza cámaras ubicadas alrededor del vehículo para ofrecer una vista de los alrededores.

