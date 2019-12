Los 5 looks más sensuales de Rosalía

La cantante ha mostrado ser una de las más influyentes del medio

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes latinas más famosas de los últimos años, con sus éxitos como “Con altura” ha logrado hacerse de una gran cantidad de fanáticos que la siguen en todas sus redes sociales y esperan con ansias nuevo material.

Y es que la española no solo es talentosa, sino que ha demostrado tener una estilo particular para vestir. con cada outfit que saca luce sensacional y por ello te vamos a dejar algunos de sus looks más sensuales.

1. Asomando un pecho

Muy elegante y sexy se vio en la alfombra roja de los Billboard. Un sexy vestido a dos piezas que asomaba delicadamente uno de sus senos.

2. Fresco vestido

Con este vestido blanco con puntos negros mostró una de sus piernas y además de verse muy vacacional, se veía sensual. El look lo complementó con unos misteriosos lentes.

3. Tierno bikini

Con este traje de baño mostró lo segura que está de su cuerpo. La cantante se encontraba en Italia y presumió un conjunto con puntos que resaltaban a la perfección su figura.

4. Mini short

Un conjunto a dos piezas color rosado que utilizó para una presentación en Chile. El mini short no dejó nada a la imaginación y con sus mallas mostró sus piernas en todo su esplendor.

5. Deportiva y a la moda

Con este conjunto muy sport demostró que no necesita enseñar mucha piel para ser sensual. Su figura se marcó a la perfección con el pants color azul.