Muere niña de 13 años en el accidente aéreo de Hawái. Nadie sobrevivió

La nave se estrelló en un área remota

Las autoridades identificaron este sábado a tres de las siete víctimas del accidente mortal de helicóptero en Hawái del pasado jueves. Todos los pasajeros murieron a bordo cuando la nave se estrelló en un área remota de la costa de Na Pali en la isla de Kauai. La causa del accidente está bajo investigación.

Entre los muertos estaban el piloto Paul Matero, de 69 años, de Wailua, Amy Gannon, de 47 años, y Jocelyn Gannon, de 13 años, ambos de Wisconsin. El Departamento de Policía de Kauai dijo en una publicación de Facebook que se estaban realizando autopsias para confirmar positivamente las identidades de los demás. La policía dijo que se cree que son una familia de Suiza.

“No hay indicios de supervivientes“, declaró el jefe del batallón Solomon Kanoho del departamento de bomberos de Kauai el viernes después de que se encontraron los restos de seis víctimas cerca del lugar del accidente en un área remota de la escarpada costa norte.

El helicóptero había sido reportado atrasado alrededor de las 6 pm del pasado jueves, iniciando una búsqueda que terminó con el sombrío descubrimiento de los restos y, más tarde, los cuerpos.

“Lloramos con los familiares de quienes se perdieron en el trágico accidente”, dijo el operador turístico Safari Helicopter en un comunicado. Safari está cooperando plenamente con la NTSB y la FAA para determinar la causa del accidente del jueves”.

La compañía dijo que su piloto, Matero, era un “miembro experimentado” con 12 años de experiencia recorriendo Kauai. Kanoho dijo el viernes que había miembros de dos familias a bordo, un grupo de dos y un grupo de cuatro.

Amy Gannon, una de las víctimas indentificadas, es la cofundadora del grupo Doyenne, con sede en Madison, que sirve para empoderar a las mujeres empresarias en el área de Madison y alrededores. “Ella tenía esa energía que nadie podrá reemplazar”, dijo Heather Wentler, cofundadora de la empresa con Gannon.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo que estaba enviando a tres investigadores a la escena. Fue el tercer accidente de helicóptero en Hawai este año, según la afiliada de NBC KHNL de Honolulu.

El representante federal Ed Case, un demócrata que representa un distrito en Hawai que incluye a Honolulu, dijo en un comunicado el pasado viernes que se debe hacer más para regular las industrias de turismo y de aviones pequeños y mejorar la seguridad.

En septiembre, Case presentó un proyecto de ley que, según él, impondría estrictas regulaciones a los operadores turísticos comerciales, incluidos helicópteros y aviones pequeños. Se requeriría que los pilotos de vuelo se centren en volar la aeronave y no también actúen como guías turísticos. También restringiría dónde pueden volar y a qué altura.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés) dijo que lleva a cabo una vigilancia aleatoria y regular en todos los operadores turísticos aéreos de Hawái y asegura que las empresas aborden cualquier problema. Ian Gregor, portavoz de la Administración Federal de Aviación, dijo a The Associated Press que la agencia no tiene preocupaciones sobre la industria en todo el Estado.

Por Pelayo Escandón

Apuñalamiento masivo en Nueva York durante celebración religiosa hace saltar las alarmas