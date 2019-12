Gomita es criticada por posar con ajustados leggins que exponen sus atributos

"Parece que trajera globos": Fans aseguran que los glúteos de la guapa payasita se ven mal

Aracely Gómez mejor conocida como Gomita se encuentra de vacaciones en Disney, California, y aprovechó para compartir con sus 1.5 millones de seguidores algunas fotografías del viaje en el famoso parque de diversiones.

Aunque todo parecía ir bien, Gomita fue criticada por posar de perfil con unos ajustados leggins, con los que resaltó sus voluptuosos atributos.

Ante la sensual imagen, algunos usuarios no dudaron en expresarle que sus implantes no se ven naturales y que hacen que su cuerpo se vea deforme.

“Sí, soy tú fan pero esas pompis no me gustan“, “He visto a muchas que se han operado las pompis, y se ven súper naturales, porque a ella no se le ven así? Parece que trajera globos“, “Una payasita de crucero“, “Las pompis necesitan ser más grandes están muy picudas“, fueron algunas reacciones sobre la imagen que obtuvo más de 92 mil corazones rojos.

Hace unos días, la guapa payasita confesó en exclusiva para el periodista Gustavo Adolfo Infante que hasta el momento lleva más de 10 cirugías, tres de ellas en la nariz, otra en el mentón, también se sometió a procesos de liposucción en cara, pecho y piernas, así como una más para afilar su cara, y que gracias a su vanidad aumentó su busto para llegar a una talla 36 C, sin olvidar que en una ocasión redujo su cintura, y finalmente aumentó sus glúteos.