¡Se defendió de los americanistas! Miguel Layún reaccionó ante los insultos de la afición azulcrema

El jugador recordó los títulos que ganó con las Águilas

Luego de coronarse campeón del Apertura 2019 con Rayados de Monterrey ante América, el defensor Miguel Layún lanzó un contundente mensaje a la afición azulcrema, luego de que varios fanáticos de las Águilas lo estuvieron insultando durante la transmisión en vivo de TUDN en la que se encontraba dando entrevistas.

Al ser cuestionado sobre las críticas y los insultos, Layún dejó claro que está en el equipo que luchó por él. “La gente de América no tiene ni idea como fue mi regreso. Que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que vayan con ellos. Monterrey fue el que me fue a buscar. Cuando estuve aquí di todo por el América. Hoy estoy Monterrey y me debo a Monterrey”, dijo Layún, que sumó su tercer título de liga en el futbol mexicano.

El mismo futbolista de Monterrey señalo que ha aprendido a soportar las críticas, pues a pesar de ellas, ha llegado a donde ha querido en su carrera como profesional. “La gente me manda a todos lados, me pintan dedo; a veces pienso que es un trofeo nacional mentarme la madre, me da hasta risa porque en todos los estadios que piso parece que a la gente le emociona”, dijo el ex americanista, quien en recientemente también ha tenido problemas con algunas personas de la Selección Mexicana de Futbol.