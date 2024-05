Mark Tacher abandona ‘Top Chef VIP 3’: ¿qué pasó con el famoso actor?

El actor mexicano Mark Tacher abandonó el reality show ‘Top Chef VIP 3’ en su primera semana, una noticia que ha sorprendido a la audiencia, debido a que no ha avanzado mucho la competencia culinaria que pone a prueba a un grupo de famosos.

A través de las redes sociales compartieron una imagen en la que hablaban de la salida del artista, conocido por su participación en exitosas telenovelas como ‘La hija del mariachi’, ‘Abismo de pasión’, ‘Mujer con pantalones’, entre otras.

“Hoy Mark Tacher abandona la competencia 😭 ¡Levanta la mano si lo extrañaras!”, escribieron en la cuenta en Instagram de Telemundo.

Los seguidores del programa que conduce Carmen Villalobos reaccionaron a esta noticia con cientos de mensajes que dejaron en la cuenta en Instagram de la cadena de televisión Telemundo.

Algunas opiniones que se leyeron fueron: “Se acaba de terminar el programa y no vi su salida, ¿será que fue cuando me fui al baño?”, “Este programa no está en nada, empezando y ya salió uno. Lo veo solo porque Alicia Machado está ahí y Niño Prodigio, pero los demás están aburridos”, “Creí que duraría más”.

Otros escribieron: “Qué lástima, papacito, eras mi favorito”, “¿Ya tan pronto? Los famosos son bien delicados”, “Se fue lo más bello de esa cocina”, “¿Y por qué? ¿Qué pasó? Alguien que me cuente”.

Esta salida se dio poco antes de que ocurra la primera eliminación en ‘Top Chef VIP’, que será el próximo lunes.

El reality show ha tenido un reto importante, debido al éxito que logró ‘La Casa de los Famosos 4’, que arrasó durante semanas con el rating en el prime time, básicamente por el cast tan controversial que tuvo.

Sin embargo, el formato del programa culinario es muy diferente, pues aunque hay desafíos constantes, las personalidades de los participantes no son tanto el foco como en el programa de telerrealidad.

Lo cierto es que es un show que tiene una audiencia específica, que sigue de cerca las preparaciones, algunas más exigentes que otras, pero que al final ponen a prueba a los participantes en los fogones.