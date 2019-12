El vergonzoso momento que pasó Martha Higareda frente a Chris Evans

View this post on Instagram

Y esta fue la cama en la que dormí ayer, bueno tengo que confesar que no dormí nada, trabajo mucho trabajo y la boda de @lzimbron ocuparon mi día y mi noche. Estas son las fotos antes de causar mucho daño a la pista de baile / and this is the bed I slept on last night, well, I gotta confess I didn’t sleep at all, between work and more work and my friends wedding took the better part of my day and my night. These are the photos before we destroyed the dance floor. Bonito día ! #bed #hacienda #cuernavaca #wedding