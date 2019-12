Rosie Rivera, la sexy pastora, con un vestido rojo ceñido a toda su anatomía 

View this post on Instagram

$50 GIVEAWAY 🎁 • Reglas: 1. Like Este Post ❤️ 2. Sigue @SHOPOFFICIALBEE 3. Sigue @ROSIERIVERA 4. Prende Notificaciones Para @RosieRivera 5. Etiqueta 2 Amigas En Los Comentarios🔽 ———————————— ———————————— Rules: 1. Like This Post ❤️ 2. Follow @SHOPOFFICIALBEE 3. Follow @ROSIERIVERA 4. Turn on Notifications for @RosieRivera 5. Tag 2 Girl Friends Below 🔽