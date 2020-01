Intentó mutilarse el pene por increíble razón

Un hombre de República Dominicana se encuentra hospitalizado desde el 31 de diciembre por intentar cortarse el miembro con una navaja

El pasado 31 de diciembre, según el periódico digital Diario Libre, en vísperas del Año Nuevo, un hombre de 45 años llamado Silfredo de la Rosa tuvo que ser ingresado de emergencias a un hospital ubicado en la ciudad de Las Matas de Farfán, República Dominicana, tras atentar contra él mismo.

Según los reportes de este diario, Silfredo habría intentado mutilarse el pene, acción que llevó a cabo movido por la profunda depresión en la que se encuentra sumido desde hace algún tiempo al no poder encontrar trabajo.

Un hombre decidió cortarse el pene y provocarse una estocada debido a que se encuentra desempleado, en un hecho ocurrido en el Municipio de las Matas de Farfán en la provincia San Juan. Silfredo de la Rosa, de 45 años explicó que el móvil de su acción fue la depresión. pic.twitter.com/LB8fZTaobd — Musavision Canal 10 (@Musavision10) December 31, 2019

“Una hora mala que me llegó porque me sentía mal al yo no poder trabajar; soy un hombre trabajador”, declaró el hombre al medio anteriormente citado.

Por fortuna, los doctores que lo atendieron lograron parar la hemorragia a tiempo y con ello, lograron salvarle el pene. El paciente les habría comentado a los médicos que se sentía muy arrepentido por lo que hizo y que cayó en cuenta de su mala acción al momento en que se hizo el corte con una navaja.

“Dios me liberó y pude llegar al médico a tiempo”, aseguró de la Rosa.