La Víbora: Mis venenosas tareas para el 2020

La serpiente más chismosa nos presenta su lista de víctimas para este año

Qué barbaridad, ¡el 2019 se fue volando! Pero aquí seguimos, dando lata para este 2020 que pinta de maravilla porque apenas comienza y uno que otro famoso ya está haciendo desfachateces o tratando de no pasar inadvertido, como Aracely Arámbula por ejemplo, que a falta del cerebro que la vida le negó, no tiene más opción que compensar mostrando sus atributos físicos. Ya saben, así es el destino de ingrato. Te da mucho de una cosa pero te quita de otra.

Yo mientras tanto estoy afilando navajas porque en este nuevo ciclo no pienso dejar mono con cabeza, así que prepárense que ahí viene la más venenosa de las víboras. Como ya saben, tengo a mis víctimas favoritas –Frida Sofía, Sarita, los Rivera, Cirugía Méndez–, pero eso no quiere decir que me olvidaré de muchas otras que perfectamente caben en mi lista de personas más insufribles de la farándula, ¿verdad Kim y Khloe Kardashian, Anahí, Belinda, Thalía, Maluma y Eiza González?

Por supuesto que tampoco perderé de vista a la gold digger más conocida del mundo, nuestra querida Shannon de Lima, que sigue de brinco en brinco con un galán y con otro. Ya recorrió varios países de América Latina y por ahora está estacionada en Colombia con James Rodríguez, pero sabemos que no será por mucho tiempo porque por lo que se ve, este chico no tiene planes de casarse con ella, y a ella lo que le interesa es que no la tengan trabajando. Así que mientras el siguiente prospecto no asome la cabeza –que por supuesto tiene que ser un millonario–, Shannon seguirá “perdidamente enamorada” de su futbolista.

También estaremos al pendiente del romance más falso de Hollywood, el de Jennifer López con Álex Rodríguez. ¿Por qué falso? Pues porque sabemos de sobra que esa relación es más cuento que novela, y que ambos son a cual más de inestables a juzgar por sus largas –pero largas– listas de relaciones sentimentales. Eso sí, no nos salvaremos del teatro de la megaboda, que supongo que será este año. Sin embargo, no pasará mucho para que nos enteremos que uno de ellos –lo más probable es que será Álex– le anda poniendo el cuerno al otro. Y apunten mis palabras por favor.

Le seguiré la pista muy de cerca a los Rivera, que ya saben que si no fuera por la muerte de Jenni, no tendrían trabajo. Veremos con qué salen este año para sacarle dinero a los fans de la cantante. ¿Más conciertos, un perfumito, otra boutique? Todo es posible con este clan, así que estaremos pendientes.

Como pueden ver, estaré muy ocupada con mis tareas viboriles. Y aunque la balanza casi siempre se inclina hacia las mujeres, prometo balancear más este año con veneno para los hombres. Ya verán que no serán pocos.

¡Feliz y ponzoñoso 2020!