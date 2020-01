Catherine Fulop y Alicia Machado se quitaron la ropita para lucir tremendas curvas en bikini 

Las venezolanas expusieron lo mejor de sus curvas y en este fin de semana ellas hicieron arder Instagram

Catherine Fulop es una venezolana que ha sabido mantener su sexy figura en el transcurso de los años y para celebrar su belleza y el año nuevo se puso un bikinazo con estampado de leopardo y con sus 54 años de edad se ve fenomenal, junto a la imagen la actriz escribió:

““Enamórate del proceso que te transforma en la mejor versión de ti” se les quiere 🦋♥️ #swimwears by @helena.oficial”.

Alicia Machado por su parte compartió una imagen, también en bikini, pero con un propósito de año nuevo muy claro, bajar de peso.

“Bueno mi gente aquí deprimida 😒 ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas 💪🏻 ni el spinning sorry espero no ofender a nadie ! Happy new year 🎈🎆 hermosa noche ! @machadoaliciaoficial @maliciabyalicia”.

Ante las críticas que se han generado por su publicación ella ha sido muy clara al responder: “Me encanta ver cómo muchos siguen sin entender el humor negro que me caracteriza 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 me siento Que mejor ……. me daño como dice la sister @igmarstyle”.