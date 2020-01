Cuomo propone más beneficios para trabajadores en su discurso del ‘Estado del Estado’

El Gobernador enumera una lista de medidas entre las que destaca también el seguir luchando contra los cigarrillos electrónicos y los ‘tocones’ en el Subway

Pronosticando que en el 2020 el estado de Nueva York vivirá momentos difíciles debido al complicando ambiente político que vive el país, el gobernador Andrew Cuomo presentó este miércoles su décimo discurso sobre el ‘Estado del Estado’, en el cual detalló los planes que impulsará en los próximos meses, muchos de ellos políticas y leyes que contrastan con las acciones y medidas de la Administración Trump.

Al cuestionar la inacción federal, puso como ejemplo la crisis de los cigarrillos electrónicos, indicando que Nueva York seguirá luchando en contra de las compañías tabacaleras que producen estos adictivos dispositivos, y para lo cual, además de continuar la batalla legal que ya se inició en las cortes, presentará una nueva propuesta de ley más agresiva ante la Legislatura en Albany, para prohibir la venta online, por email y por teléfono de los llamados ‘e-cigs’.

“Le pediré a Legislatura que en sus primeros días de sesiones le dé prioridad a este asunto, para frenar su venta de una vez por todas”, indicó Cuomo. Precisamente este miércoles era el inicio del periodo legislativo 2020 de la Asamblea y el Sanado estatal.

Y entre las propuestas nuevas que atañen directamente a los residentes de la Gran Manzana, el mandatario indicó que impulsará la aprobación de una ley para vetar la entrada al sistema del Subway, por tres años, de los individuos que hayan sido encontrados culpables de delitos sexuales, y principalmente a los abusadores que hayan cometido repetidas infracciones.

“Los vagones del Subway no fueron hechos para llevar a los depredadores, la gente tiene el derecho de tomar el Subway sin ser acosado, molestado y toqueteado, es algo de sentido común”, sentenció.

Y siguiendo con el transporte público, un tema clave para los habitantes de los cinco condados, Cuomo aseguró que trabajará para que se cumpla el Plan de Capital de la MTA y mejorar el servicio del Subway, se expanda el servicio de trenes suburbanos en El Bronx, se avance en la culminación del túnel de acceso a Grand Central por el Este, y en desarrollar el ambicioso plan para renovar Penn Station.

Pero además de las propuestas que beneficiarán a todos los neoyorquinos en general, el Gobernador usó gran parte de su discurso en explicar medidas que mejorarán la vida de las personas de manera individual, como expandir el pago de días de enfermedad, al proponer que negocios que tengan de 5 a 99 empleados, les provean por lo menos cinco días de enfermedad pagados a sus trabajadores, mientras que los que tengan más de 100, les ofrezcan al menos 7 días, por cada año calendario.

Y como parte del impulso de la agenda económica del estado, el mandatario reconoció que es importante que ese desarrollo económico venga acompañado de más protecciones a los trabajadores en contra de la explotación. “Hay muchas corporaciones que están aumentando sus ganancias a expensas de explotar a los trabajadores, y eso lo vamos a acabar”, dijo, al poner como ejemplo, pero sin nombrar a una empresa en específico, a los choferes de compañías de taxis con apps, que trabajan largas horas para ganarse la vida y con pocos beneficios laborales.

¿Año de la marihuana?

Además de las nuevas propuestas, Cuomo también usó su discurso para hacer un balance de los logros del año pasado, sobre todo a nivel legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que por años se mantuvieron estancados en la Legislatura en Albany.

Habló que uno de sus mejores logros, fue el aprobar el paquete de leyes contra las armas de fuego conocido como ‘Red Flag’, que, según indicó, han evitado masacres en Nueva York como las ocurridas en El Paso, Orlando, y otras muchas ciudades del país. “Gracias a estas leyes hemos salvados muchas vidas en el estado, las cuales no podemos contar, ya que lo que sí es fácil contar son las vidas que se pierden cuando hay una balacera”.

Pero los logros de la pasada sesión legislativa no fue lo único que destacó Cuomo, sino también las medidas que quedaron pendientes como la tan polémica propuesta para legalizar el uso recreacional de la marihuana, asegurando que ese tema volverá a ser impulsado este año, y para ello propuso la creación de la nueva Oficina de Manejo de Cannabis, para regularizar la venta de la hierba, y medidas que también corregirán daños del pasado contra individuos y comunidades que han sido desproporcionadamente afectados por la prohibición.

Deja fuera a los inmigrantes

“En lugar de aprovechar el impulso de una sesión legislativa muy productiva de 2019, el discurso del gobernador Cuomo envió signos preocupantes de un regreso al Albany del pasado, en 2020, especialmente cuando se trata de satisfacer las necesidades de los inmigrantes y las comunidades de color”. Así reaccionó el codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York, Javier Valdés, al discurso del mandatario. “Estamos decepcionados de que el Gobernador no haya mencionado la necesidad de eliminar por completo a ICE de los tribunales. Es crucial que Nueva York tome medidas para detener estos arrestos fuera de control en las cortes, que destroza a las familias y hace que todos los neoyorquinos estén menos seguros. También estamos profundamente preocupados por la continua falta de enfoque en expandir el acceso a la atención médica para las comunidades inmigrantes que con demasiada frecuencia no tienen seguro y no son elegibles para el seguro médico”, indicó el activista.

Sin embargo, Valdés agregó que le complace “que entre las políticas del Gobernador sí haya incluido un plan para codificar y ampliar el mandato de la Orden Ejecutiva 26 para garantizar servicios de asistencia lingüística para neoyorquinos con dominio limitado del inglés”.