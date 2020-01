Fanny Lu confiesa que rechazó muchas veces la invitación a ‘Mira Quién Baila All Stars’

"Me habían ofrecido varias veces sobre todo en México y siempre decía que no, y esta vez había dicho no, pero después me dije '¿Por qué no?'"

Fanny Lu Foto: Mandy Fridmann / Mandy Fridmann