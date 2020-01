Comediante le manosea el trasero y los senos a conductora mexicana en transmisión en vivo; ahora le toca pagar

Esto no da nada de gracia...

El proximo 16 de enero, un comediante mexicano deberá comparecer a una audiencia judicial para responder a los cargos por manosear a la conductora de un programa en medio de una transmisión en vivo.

Los hechos por los que se procesó a Kevin Alejandro C. se reportaron en una transmisión de “El show retro TV”, el 12 de noviembre.

En el video que circula en Facebook se ve cuando, – en medio de uno de los segmentos – el humorista toca de forma inapropiada a la mujer sin su consentimiento en los glúteos y senos.

El comediante, apodado “Kevyn Show”, fiue vinculado a proceso esta semana por los hechos bajo el delito de atentado al pudor.

En medio del programa, Yare G, conocida como “La Negra”, confrontó al hombre y le comentó que se sentió muy ofendida por su proceder. Sin embargo, el también conocido como “Bicolor”, actuó como sí no le importa y lo tomó a chiste.

“Y quiero decir una cosa ya fuera de broma aquí abiertamente, jamás me habían falta al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven; no, te lo digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo”, expresó al público la presentadora mientras el comediante trataba de interrumpirla.