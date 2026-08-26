Claves de la decisión del Tribunal Supremo respecto al voto por correo

El fallo de la Corte Suprema a favor del presidente Donald Trump sobre el voto por correo causó un gran revuelo antes de las elecciones de mitad de término.

“Solo el tiempo lo dirá”, alertó el tribunal sobre la legalidad de la política del mandatario republicano en cuestión al pronunciarse sobre una impugnación temprana a la misma.

Las papeletas de voto por correo se enviarán en cuestión de días. Y la disputa podría rápidamente volver en pos del Supremo.

De los demócratas más relevantes, los jueces ya han trastocado los comicios de mitad de período. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, lo tildó de “una puñalada en el corazón de nuestra democracia”. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, lo describió como un “insulto a la visión de nuestros fundadores”.

Otro miembro del partido se mostró más moderado. El demócrata por Illinois, el senador Dick Durbin, el miembro con más rango del Comité Judicial del Senado, describió el fallo como una simple “victoria procesal temporal” para Trump. Norm Eisen, cuyo grupo ha presentado decenas de demandas contra el mandatario, les dijo a sus seguidores en redes sociales: “Por favor, no reacciones de manera exagerada”.

Esto fue lo que dictaminó la Corte en su votación de 6 a 3:

Primero, los magistrados aseguraron que los estados demócratas carecen de legitimación procesal, es decir, no tienen derecho a demandar por la orden ejecutiva del presidente. El tribunal determinó que la orden en sí misma no causa ningún daño concreto a los estados.

En segundo lugar, los jueces decidieron que el caso no estaba listo para ser juzgado. Afirmaron que cualquier posible perjuicio no se produciría hasta que el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) implementara la directiva de Trump. El plan final de la agencia se publicará formalmente este miércoles.

No dictaminaron quién tendrá legitimación procesal una vez que USPS avance, ni si será legal.

Por eso, algunos estados demócratas todavía se muestran confiados, pese a su derrota, informó The Hill.

Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, calificó la decisión del tribunal como un “revés”. El fiscal general de Washington, Nick Brown, aseguró que simplemente significaba que su oficina debía esperar “un poco más”. Otros, incluido el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, discreparon con los titulares que sugerían que el Supremo había aprobado la política del mandatario republicano.

“No tan rápido. La decisión de la Corte Suprema de hoy NO aborda el fondo de la Orden Ejecutiva inconstitucional de Trump y no significa que su intento ilegal de restringir el voto por correo vaya a seguir adelante”, escribió Shapiro en redes.

Todavía no hay una respuesta clara sobre qué partes de las políticas de Trump se podrán implementar en los comicios de noviembre. Se estima que la próxima declaración provenga de la jueza federal Indira Talwani, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama y que ejerce en el tribunal federal de Boston.

Aunque se levantó un bloqueo, la orden ejecutiva del presidente permanece bloqueada en todo Estados Unidos por una segunda orden judicial emitida por Talwani. Este caso es una demanda independiente de la presentada por los estados. Fue interpuesta por la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts y no llegó directamente ante la Corte, por lo que, técnicamente, el bloqueo sigue vigente. La organización asegura que debería mantenerse.

“Lucharemos para que siga siendo así o para conseguir nuevas medidas de alivio”, manifestó la liga en un comunicado.

Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ) quiere que se revoque, alegando en documentos judiciales que “la orden de la Corte Suprema no deja lugar a más controversias”. El DOJ sostiene que la jueza no tenía autoridad para hacerlo, por lo que está obligada a anular su fallo.

Talwani tiene varias opciones:

• A favor de Trump: La jueza acepta levantar la orden judicial restantee y niega las solicitudes de los estados demócratas y del grupo de votantes para que intervenga nuevamente. Lo anterior allanaría el camino para que el gobierno republicano implemente la mayor parte de su política antes de que se envíen las boletas por correo.

• Mantiene la orden judicial vigente: Dictamina que la orden judicial en vigor en el caso del grupo de votantes se mantiene firme con respecto a la decisión del Supremo. Coinciden en que la orden ejecutiva y cualquier medida para implementarla deben permanecer bloqueadas.

• Emitir una nueva orden judicial: La jueza está de acuerdo en que su orden judicial anterior debe ser anulada. No obstante, ahora que el USPS finalizó su nueva política, emite una nueva orden que impide su posterior implementación.

• Nada: La jueza sigue considerando los alegatos de las partes, dejando vigente su orden judicial.

El DOJ exigió que Talwani aceptara la primera opción antes del martes en la noche, plazo que ella rechazó.

El gobierno amenaza con empezar inmediatamente el proceso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos SI Talwani no se pone de su lado.

Por su lado, los líderes demócratas también están tomando medidas, presentando una demanda, pero esta se interpuso en Washington, donde los jueces la rechazaron. El martes en la noche, presentaron una nueva moción pidiendo que se impida al USPS llevar a cabo su plan recientemente finalizado.

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