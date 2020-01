Nueva cadena de supermercados de Amazon, por abrir esta año en Los Ángeles

El gigante volvió a ser noticia: empleados que alertaban sobre el impacto de la empresa en el cambio climático podrían ser despedidos

Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP via Getty Images

Amazon tiene un ambicioso plan para competir en el campo de los supermercados, y dará sus primeros pasos este año, con la nueva tienda que está por abrir en Los Ángeles. Posiblemente estará ubicada en donde antes había una tienda de juguetes de la marca Toys’R Us, en Woodland Hills, al norte de la ciudad.

La empresa había hecho el anuncio desde fines del año pasado, cuando afirmó que con esta medida busca conquistar una industria en la que todavía no predomina. A pesar de que compró en 2017 la cadena Whole Foods, y de que cuenta con venta de productos comestibles en su aplicación, el gigante se ha quedado atrás en esta rama del negocio. Con todo, la empresa no se da por vencida, y por eso es que abrirá este año la primera de una cadena de supermercaos en esta área de Los Ángeles.

Mientras, el nombre de Jeff Bezos, dueño principal de Amazon, volvió a desatar polémica en días pasados, tras la noticia de que podría despedir a un par de empleados, que desde mediados de 2019 urgieron a la empresa a comprometerse de manera más clara con la lucha contra el cambio climático. “Violaron la política de comunicación de la compañía”, afirmó la empresa.

Al menos dos de los empleados forman parte del grupo “Amazon Employees for Climate Justice“, que publicaron una carta en abril pasado, firmada por 8,700 empleados, en la que pedían que la compañía haga un esfuerzo por cambiar sus prácticas, que empeoran el cambio climático y sus consecuencias.

