Carlos Ponce habla de ‘La Doña 2’ y de su compromiso: “Viene duro y fuerte el 2020, con el pie derecho y el anular izquierdo”

"Estoy muy contento a nivel persona... A nivel profesional tuve un año con mucho trabajo, curiosamente uno se empieza a poner nervioso, se acababa mi exclusividad, y dije: '¿Bueno, qué voy a hacer?'"

Este lunes 13 a las 9/8 PM Centro, por Telemundo, regresa ‘La Doña’ en su segunda temporada en donde Aracely Arámbula estará acompañada de dos nuevos galanes: Carlos Ponce y David Zepeda.

En exclusiva hablamos con Ponce, quien asegura que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal, pues como te contamos se acaba de comprometer con su novia, Karina Banda, y en lo profesional con este nuevo desafío en donde asegura que las segundas también son buenas, en especial esta que poco tiene que ver con la primera etapa.

“Viene duro y fuerte el 2020, con el pie derecho y el anular izquierdo”, comienza diciendo en su entrevista con el buen humor que siempre lo caracteriza y que disfrutamos a diario en sus redes sociales con sus ocurrencias.

Aunque, como él mismo dice, este 2020 promete, confiesa que el año pasado tuvo su momento de preocupación: afrontó una pequeña separación con su pareja y se le había terminado su contrato de exclusividad con Telemundo:

“Estoy muy contento a nivel persona… A nivel profesional tuve un año con mucho trabajo, curiosamente uno se empieza a poner nervioso, se acababa mi exclusividad, y dije: ‘¿Bueno, qué voy a hacer?’… Eso fue alrededor de septiembre, justo con este proyecto, y no he parado de trabajar. He tenido 3 proyectos muy buenos y van a ir saliendo poco a poco”, nos cuenta.

El desafío que comienza a compartirse con el público este lunes, es sin duda doble con el riesgo de subirse a un proyecto que ya tiene una temporada exitosa donde el protagonista era David Chocarro, quien prefirió no estar en esta temporada y tomó, no su papel, pero sí el protagónico Ponce… ¿Qué piensa el actor?

“Lo bonito de esta serie es la forma de la que está escrita y hay que darle el halago a los escritores… Es que no es una serie que está escrita como una segunda temporada, se para por sí sola, tiene su dos sólidas patas. Las historias sí tienen un poquito de las situaciones de la primera temporada, personajes que fueron importantes, que la gente quiere mucho, pero es una etapa diferente, una década diferente donde los conflictos son otros, sí se habla el tema del feminicidio, del tráfico, no es una novel de narco, pero sí de policiales”.

Esta serie tan fuerte, tiene una protagonista despiadada, Altagracia Sandoval, interpretado, en ambas temporadas, por Aracely Arámbula, actriz con al que por primera vez trabaja Carlos Ponce, y esto dice de su experiencia con ella:

“Aracely es una bonachona, Alta Gracia es una mujer dura y yo no sé si Aracely lo utiliza como para canalizar algunas cosas que a ella le gustaría… Vamos a ver a otra Aracely en el buen sentido de la palabra, porque ella siempre ha sido buena actriz, pero con otra madurez y me incluyo, el trabajar con tan buenos actores, donde te dan una réplica, tú no puedes hacer otra cosa que mejorar tu trabajo. Es el caso de esta serie, está muy buena, muy sólida y a nivel actoral el máximo desafío para nosotros”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...