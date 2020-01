El Subway de NYC tuvo retrasos en ‘horas pico’ el 78% de los días laborales en 2019

Así lo demuestra un reporte presentado por una coalición de organizaciones que velan por los usuarios. La MTA asegura que el análisis es con "números engañosos y alejados de la verdad"

Coincidiendo con la suspensión del servicio y el cierre de varias estaciones del Subway en la mañana de este lunes, debido a una inundación entre la calle 66 y avenida Broadway, en Manhattan, una coalición de organizaciones que vela por los usuarios del metro presentó un reporte en cual se determina que en el 78% de los días laborables del 2019, se registraron retrasos en las ‘horas picos’ debido a fallas en los antiguos sistemas de señalización.

La organización Riders Alliance, junto con ‘Build Trust’, TransitCenter, Tri-State Transportation Campaign y Reinvent Albany, revelaron los datos de su análisis sobre el servicio del Subway, en momentos en que el Plan Capital de Inversión 2020- 2024 del masivo sistema de transporte, empieza ya a correr.

“Durante todo el año pasado, entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m., en plenas horas pico, por lo menos un tren presentó un retraso impactando a 12 ó 13 líneas simultáneamente”, dijo Karil Burgos, activista de Riders Alliance.

El reporte determinó que casi cuatro de cada cinco viajes diarios durante las mañanas de lunes a viernes el año pasado, registraron problemas de operatividad y retrasos para los usuarios.

Durante una demostración realizada este lunes en el Bajo Manhattan, justamente al frente de la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), se exigió a esa agencia que publique un cronograma de modernización de los caducos sistemas de señalización instalados, en muchos casos, en 1930.

“Esta tendencia tuvo un impacto muy importante en la vida de millones de neoyorquinos que llegaron tarde a sus trabajos a sus escuelas o a sus citas médicas. Es momento de exigir que dentro de este plan operativo billonario, se nos diga cuándo y dónde iniciarán la renovación de estos sistemas”, agregó Burgos.

“Mal arranque”

Y aunque el reporte se enfoca en lo que ocurrió el año pasado, los activistas también destacaron que “el 2020 empieza con malos augurios”.

Recordaron que el pasado 6 de enero, el primer lunes del año en que millones de neoyorquinos regresaba a sus trabajos y a la escuela, después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, los problemas de señalización, en aproximadamente la mitad de todas las líneas de metro, afectaron simultáneamente a cientos de miles de personas durante las ‘horas pico’ de la mañana.

“El colapso del lunes pasado fue un desafortunado recordatorio de hace dos inviernos, cuando los problemas de señal aumentaron los desplazamientos durante cada hora pico de enero y febrero del 2018 y el rendimiento del Subway, alcanzó su punto más bajo, hablamos de un 58%”, precisó Danny Pearlstein, director de políticas y comunicaciones de la Alianza Riders.

Al término del plan de inversión anterior, que implicó la modernización de las operaciones del sistema de vagones y sus señales, los activistas argumentan con números en mano, que existe “demasiada frecuencia en las fallas en el sistema y apenas una pequeña mejoría”.

Colin Wright, vocero de TransitCenter, insistió que el gobernador Andrew Cuomo y la MTA “han descrito ampliamente cómo planean arreglar el metro, pero necesitan completar los detalles con un cronograma, para mejorar la logística de señalización”.

Además, Jorge Muñiz de la organización Alianza Riders, informó que cuando hicieron el análisis, se pudo precisar que durante enero y febrero, y los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, fueron los de más alta frecuencia de retrasos.

“Maquinarias dañadas o fallas en la infraestructura de alertas internas, no son una excusa para un sistema que ahora tiene mucho más dinero. Nos han dado algunos detalles en general, pero no vemos que detalles sus acciones, mes por mes. Tenemos promesas muy genéricas, pero nos faltan los detalles y los hechos”, indicó Muñíz.

“Son estadísticas engañosas”

Entre tanto, las autoridades de la MTA emitieron un comunicado en donde califican la metodología de este informe, como “profundamente defectuosa que conduce a una estadística engañosa, alejada de la verdad”.

La MTA aseguró que la métrica de los incidentes mayores del sistema de trenes de la ciudad de Nueva York, bajo la clasificación de incidentes que retrasan 50 o más trenes, se ha reducido drásticamente.

“Este informe dice que al menos un problema de señal se informó en algún lugar del Subway de Nueva York, en el 78% de las horas pico de la mañana entre semana. Cabe señalar que se trata del sistema de metro más grande de América del Norte, con miles de viajes en tren cada mañana, es decir 8,268 trenes salen cada día de la semana completo, controlados por más de 11,000 señales, por lo que un solo retraso tiene un impacto relativamente pequeño”.

Prosigue la aclaratoria, indicando que cada uno de los incidentes habrá tenido diferentes grados de impacto, en algunos casos muy pocos perceptibles, incluso un solo servicio de tren.

“En consecuencia, la ubicación, la gravedad y la duración de un incidente es lo que hace que la información de una eventualidad, sea significativa”, precisó la MTA.

Los directivos de esta agencia de transporte, han reiterado que gran parte del foco del Plan Capital 20-24 será no solo la modernización de los puntos críticos que brindan servicio a más del 60% de los pasajeros, sino optimizar el servicio de autobuses que usan más de 1.8 millones de neoyorquinos cada día.

“Estamos haciendo análisis serios y rigurosos con las autoridades locales y las comunidades, que permitirán conectar con las verdaderas necesidades de los usuarios de los cinco condados“, respondió Patrick Foye, de la Junta Directiva de la MTA, en recientes interpelaciones públicas.

“Uno camina con temor”

Los neoyorquinos de a pie más allá de estudios, balances y estadísticas suelen tener sus propias opiniones.

La florista dominicana Soraya Díaz, reside en El Bronx y como todos los días toma el tren D. Cuenta que vive el mismo “calvario” de todos los días: el exceso de personas en el andén, esperando por trenes que no llegan a la hora.

“Tomé el Subway hasta la 167 y Grand Concourse y realmente es ya un problema humano. Demasiada congestión y no era hora pico. Ya era sobre las diez de la mañana. Uno camina con temor entre tanta gente, porque uno piensa que se puede caer. Creo que los neoyorquinos nos merecemos un mejor servicio”, aseveró Soraya.

La quisqueyana quien sin excepción “navega entre vagones”, de El Bronx al bajo Manhattan casi todos los días, asegura que es testigo de que pasan los años y “hay más gente y pareciera que tenemos menos puestos, especialmente me da dolor con los ciegos y los discapacitados en general”, opinó.

Un lunes “inundado” de retrasos

La rotura de una tubería cerca de la Avenida Broadway con la calle 66 oeste de Manhattan en la madrugada de este lunes, obligó al cierre de las líneas 1, 2 y 3 entre Times Square y calle 96, teniendo un efecto dominó en los servicios de las líneas 4, 5 ,6 , A, B, ,C y D.

Ser confirmó que 55,000 galones de agua se filtraron a las estaciones Columbus Circle y Lincoln Center.

El dominicano Francisco Ramírez, fue uno de los miles de afectados ante esta eventualidad, casi no pudo llegar a su trabajo, pues el servicio del tren 1 hasta la 72, estaba cancelado todavía al mediodía.

“Te digo no es que hayan muchos retrasos en esta línea normalmente. No sabía nada, cuando llego a la estación no me dejaron pasar, pero bueno cosas que pasan. Me toca llegar hasta Times Square y cambiar para llegar. Por lo menos tenemos opciones”, comentó en medio de la confusión de cierre estaciones y calles que se registró en el Upper West Side.

Cerca de las 4 P.M ya el servicio estaba normalizado.

Reporte en resumen: