Lo quiere en los Angeles: Carlos Vela desea que ‘Chicharito’ llegue al Galaxy

El delantero apuntó que "todos ganan" con el fichaje de Hernández

Los Ángeles Galaxy continúa haciendo su labor para que Javier Hernández llegue a engalanar las filas del equipo para la próxima temporada, luego de que no pasa por buen momento en el Sevilla de España.

Uno de los grandes atractivos de esta incorporación, sería la rivalidad que sostendría con sus compañero en la Selección Mexicana, Carlos Vela, y quien forma parte del odiado rival de la ciudad, Los Ángeles FC.

Tras reportar con el equipo rumbo al inicio de la temporada de la MLS, Vela habló sobre la posible llegada de su compatriota, la cual ve con muy buenos ojos: “Todos ganarían, es un jugador y un personaje que a los mexicanos nos gusta mucho, ha hecho grandes cosas en la Selección, en Europa y en México. Si llega a venir sería un gran fichaje para todos”.

De igual manera, el delantero expresó su cariño por ‘Chicharito’, con quien jugó en fuerzas básicas de Chivas y le deseó lo mejor: “Es una persona con la que me tocó jugar en Chivas, me tocó jugar en la Selección y le tengo un especial cariño, me gustaría que consiga lo mejor para él y si lo mejor es aquí, bienvenido”.

El atacante también mencionó que ya habló con Javier, aunque no puede decir mucho sobre la negociación: “Le escribí algo pero o les voy a decir qué”.

Vela y Hernández han compartido vestidor en la Selección Mexicana, con la que ya disputaron dos Mundiales, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.