NYC lanza campaña para asegurar que todos sean contados en el Censo 2020

La Ciudad invierte más de $8 millones de dólares en anuncios y publicidad como parte del plan ‘NYC Complete Count Campaign’

El próximo 12 de marzo comienza el proceso para contestar el cuestionario del Censo 2020 en internet. Y para asegurarse que todos los neoyorquinos participen y sean contados, la Ciudad de Nueva York lanzó este martes una campaña en la cual se invertirán $8 millones en anuncios y publicidad, de los cuales $3 millones serán invertidos específicamente en los medios comunitarios y étnicos, con el fin de impulsar la participación de los inmigrantes.

El alcalde Bill de Blasio, en conjunto con el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, los concejales Carlos Menchaca y Carlina Rivera, la directora del NYC Censo 2020 Julie Menin y 160 organizaciones comunitarias de los cinco condados, anunciaron el lanzamiento del ‘NYC Complete Count Campaign’, que ya se considera como el mayor esfuerzo a nivel nacional que coordina una municipalidad, para lograr que todos los habitantes participen en el conteo poblacional que se realiza cada 10 años.

“La ciudad de Nueva York ha estado en la primera línea de la resistencia contra la Administración Trump y garantizar que todos los neoyorquinos sean contados es fundamental para esa lucha”, dijo De Blasio, agregando que no importa “cuánto el Gobierno federal intente silenciar nuestras diversas voces, todavía nos ponemos de pie y nos hacemos contar”.

La campaña de la Gran Manzana, catalogada como “histórica” y sin precedentes por ser la más diversa de todos los esfuerzos que se realizan en el país para lograr que el Censo 2020 sea el más completo y preciso, cuenta con la participación de CUNY, el sistema de bibliotecas públicas, los sindicatos, además de instituciones cívicas y privadas.

“Un recuento completo en el Censo 2020 es crucial para el futuro y bienestar de nuestra ciudad. Tenemos que hacer esto correcto para asegurar el derecho que tenemos de recibir los fondos federales adecuados para nuestras escuelas, nuestras carreteras, nuestra atención médica, nuestras viviendas públicas y más. Esta es nuestra oportunidad única en una década para mostrarle al Gobierno federal que estamos aquí y que contamos”, dijo Johnson.

“En Washington, la Administración Trump pensó que tenía un plan para afectar el proceso del Censo, pero ahora nosotros tenemos un plan para contraatacar y hacer que todos los neoyorquinos sean contados”, dijo Menin.

La directora del NYC Censo 2020 agregó que esta campaña “se basa en la idea de que solo a través de asociaciones exitosas y estratégicas con las comunidades locales, las principales instituciones cívicas, el gobierno, el sector privado, los medios de comunicación y otros, podremos enseñar a todos los neoyorquinos sobre la importancia crítica del Censo para determinar el acceso a nuestra parte legítima de recursos y representación, y estamos orgullosos de liderar el esfuerzo más grande y completo de ‘Get Out the Count’ organizado por cualquier ciudad del país”.

Inversión histórica en medios étnicos

En total, la inversión que se está realizando para este esfuerzo de conteo en la Gran Manzana, principalmente por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal, suma $40 millones de dólares, de los cuales más de la mitad, $23 millones, serán destinados principalmente a las organizaciones comunitarias para ayudar en sus esfuerzos de divulgación en las próximas ocho semanas antes del inicio oficial del conteo poblacional.

Esa suma, que irá directamente a las comunidades, incluirá una inversión de $3 millones en publicidad en medios comunitarios y étnicos, los que tienen como objetivo expandir la divulgación del plan y garantizar la participación de los grupos que históricamente han sido menos contados de la ciudad. Ese monto, según los líderes neoyorquinos, representa la mayor inversión de este tipo por parte de la Ciudad en medios locales y comunitarios para cualquier campaña hasta la fecha. Los anuncios serán en al menos 16 idiomas diferentes, incluidos algunos que son hablados por neoyorquinos con muy bajo o poco dominio del inglés.

Y al recalcar la importancia del papel que tendrán los medios étnicos en la campaña, el presidente del Concejo indicó: “Las organizaciones comunitarias son nuestros socios de confianza en este esfuerzo ya que se asegurarán de que lleguemos a todas las comunidades de los cinco condados”.

Vencer el miedo entre los inmigrantes

Las organizaciones comunitarias, y principalmente las que trabajan con inmigrantes, también expresaron la importancia de lograr vencer el miedo que hay de participar en este segmento de la población, sobre todo por parte de los que no cuentan con un estatus migratorio legal.

“Lograr un recuento completo y preciso en una ciudad tan diversa como Nueva York ya es algo intimidante, pero se vuelve un desafío mucho más grande con los continuos ataques por parte del Gobierno federal contra los inmigrantes. Y al estar en riesgo esos miles de millones de dólares federales y nuestra representación en el Congreso, es una satisfacción el asociarnos con la campaña del Censo 2020 de la ciudad de Nueva York, agencias del gobierno local y otras organizaciones comunitarias para desarrollar, planificar y organizar el conteo de nuestra gente”, expresó el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Steve Choi.

Entre tanto, Alma Grande, miembro de la organización Make the Road New York (MRNY), recordó que como alguien que vive en Corona, “uno de los lugares más difíciles de contar, conozco la importancia del Censo. Fui a escuelas abarrotadas y ahora voy a un hospital que ni siquiera está en el distrito porque Corona no tiene un hospital. Este año, me aseguraré de que mi familia sea contada y que mi comunidad sea contada porque quiero asegurarme de que mi sobrina y otros niños en el área no enfrenten las mismas circunstancias que yo enfrenté”.

Organizaciones comunitarias son clave

Para el lanzamiento de la campaña, la Ciudad también convocó a más de 150 organizaciones que recibirán $19 millones de dólares como parte del Fondo de Conteo Completo de NYC (CCF), que representa el programa de organización comunitaria más grande que la Ciudad haya construido antes, y que es financiado conjuntamente por la Administración De Blasio y el Concejo Municipal, con el liderazgo de los copresidentes del Grupo de Trabajo del Concejo, Carlos Menchaca y Carlina Rivera, y que está siendo administrado conjuntamente por el Censo 2020 de NYC y CUNY.

“Hace casi un año, prometimos movilizar el Concejo para invertir lo que fuera necesario para garantizar un conteo completo en 2020. Hoy, cumplimos esa promesa con el esfuerzo más ambicioso de cualquier ciudad del país. Pero esta financiación sin precedentes es más que un plan de campaña. Es un reconocimiento de la confianza que los neoyorquinos depositan en las organizaciones que los atienden todos los días. La confianza que necesitaremos para llegar a nuestros neoyorquinos más vulnerables y marginados sin importar dónde se encuentren o qué idioma hablen”, dijo Menchaca.

Rivera aseguró que “estamos entrando en el tramo final de una de las campañas de divulgación pública más importantes en la historia de la ciudad de Nueva York. Y hemos superado ese desafío con una inversión histórica de $40 millones. Espero con interés trabajar con innumerables líderes vecinales y las más de 160 organizaciones comunitarias que se unen a nosotros hoy para garantizar que tengamos un recuento completo en el Censo”.

El plan de la campaña:

Está organizada de una manera que va orientada a blancos específicos, con un enfoque en las actividades de ‘Get Out The Count’, que se realizarán en comunidades históricamente menos contadas.

Una agresiva estrategia en medios, incluyendo medios pagados y redes sociales, con neoyorquinos comunes y corrientes y voces confiables de la comunidad.

Profunda colaboración en todos los sectores: agencias de la Ciudad, lugares de culto como iglesias y templos, funcionarios electos, empleadores, sindicatos y más.

Contará con un sofisticado análisis de datos y tácticas modernas de divulgación con nuevas tecnologías para enfocarse en vecindarios prioritarios, aumentando la eficiencia y permitiendo la comparación con datos de autorespuesta en tiempo real de la Oficina del Censo.

Campaña en cifras: