“Me toca despedirme de un club que amo”: Guido Rodríguez dice adiós al América con emotivo mensaje

Me toca despedirme de un club que amo y que me dio tanto… se me hace muy difícil hacerlo, pero era tiempo de crecer, de ser valiente e ir por más. Hoy seguimos por caminos diferentes pero quedan conmigo los grandes momentos que creamos juntos, y aprendo de los que no fueron tan buenos. Cómo lo dije siempre les entregué todo, no me guarde nada, eso me deja tranquilo. Les agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico por haber confiado en mi, a los dirigentes y a todo el staff por la familia que formamos. Estoy seguro que les va a ir muy bien por qué se quedan en el más grande de méxico. Gracias afición por tanto cariño. Gracias al fútbol méxicano y Xolos por abrirme sus puertas, y gracias a todos por su respeto. Los voy a extrañar @clubamerica 🦅