Nueva caravana migrante hacia Estados Unidos desata polémica en México y Guatemala

"Harán todo a su alcance... para que no pase"

Una nueva caravana de inmigrantes de Honduras ha puesto en aprietos a los gobiernos de Guatemala y México.

Según el nuevo presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, el Gobierno mexicano detendrá a los inmigrantes para impedir que lleguen a los Estados Unidos.

“El Gobierno mexicano nos dijo que no lo dejarán pasar”, dijo Giammattei a Reuters. El funcionario se reunió con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. “Que harán todo lo que esté a su alcance para evitar que pase”.

Decenas de inmigrantes hondureños, en su mayoría jóvenes, se comenzaron a agrupar desde el martes en San Pedro Sula, norte de Honduras, y salieron este miércoles en una caravana hacia Estados Unidos, pese al endurecimiento de las leyes migratorias del país del norte.

Varios de los inmigrantes, que gradualmente iban llegando a una central de autobuses interurbanos de San Pedro Sula, coincidieron en señalar a EFE que no sabían por qué frontera con Guatemala se irían, si por Agua Caliente o Corinto.

Desde la aldea Piedras Azules, en el central departamento de Comayagua, llegó un grupo de once jóvenes, entre ellos una mujer, que indicaron que se van del país dejando a su familia por la falta de trabajo y la inseguridad.

“Vamos a ver el sueño americano, nos vamos por la inseguridad, la situación está muy difícil aquí, no se haya trabajo; a uno, como es menor, no le dan. Piden muchos papeles, con identidad y otras cosas, aquí no se puede vivir, entonces uno migra para otros países a buscar (algo) mejor para ayudar a otros familiares, para un futuro mejor y de la familia, los hijos de uno”, dijo Jefferson Adonay, de 16 años.

Agregó que “la idea es llegar hasta Estados Unidos, si Dios así lo permite, pero si hay trabajo en México, en México nos vamos a quedar un buen tiempo”.

Dijo además que ha abandonado sus estudios y que su último trabajo fue como “ayudante de albañil”, ganando “muy poco”.

Jefferson Adonay señaló que ha escuchado que mañana estarán saliendo al menos 2.000 inmigrantes hacia las 05:00 horas locales (11:00 GMT) y que otro grupo lo haría el jueves, y que en Piedras Azules deja a sus padres y dos hermanos menores, de ocho y dos años.

De su madre, afirmó que se dedica a cuidar a los dos hijos menores, mientras que su padre trabaja en una industria de cemento en el sector de Piedras Azules.

