NYCHA ya supera las 130,000 quejas por calefacción este invierno

La agencia asegura que sus planes han llevado a una reducción del 73% en el tiempo que lleva restaurar las interrupciones

Apenas ha transcurrido un poco más de tres meses de la temporada de calefacción, que comenzó oficialmente el pasado 1 de octubre, y ya las quejas individuales de inquilinos de NYCHA por falta de suministro de calor y agua caliente superan las 130,000.

Así se dio a conocer este miércoles durante una audiencia pública en el Concejo Municipal, en la cual los responsables de la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) explicaron los esfuerzos que lleva a cabo esa agencia para estar preparada para el invierno, y cumplir con las reparaciones.

Basado en la información que NYCHA proporcionó en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIL), se reveló que en la última temporada de calefacción, que abarcó del 1 de octubre del 2018 al 31 de mayo del 2019, al menos 131,301 de sus aproximadamente 175,000 unidades de vivienda y 291,537 residentes individuales, estuvieron afectados por cortes no planificados de calefacción y / o agua caliente.

“Tomando en cuenta estas cifras, está claro que NYCHA no está listo para el invierno”, dijo Judith Goldiner, abogada a cargo de la Unidad de Reforma de la Ley Civil de The Legal Aid Society. “Un número inaceptable de personas mayores, discapacitados y niños pequeños, ya han sufrido interrupciones del servicio. Esto no es nada por lo cual la Autoridad de Vivienda deba promocionarse, sino algo por lo cual debe pedir disculpas”.

Desde octubre del 2019 hasta los primeros días de enero del 2020, las quejas individuales por falta de calefacción alcanzaban cerca de las 130,000, registrándose el mayor número en los complejos residenciales ‘Independence Houses’, en Brooklyn.

“NYCHA ha trabajado durante todo el año para prepararse para la temporada de calefacción y ha realizado mejoras sustanciales en sus operaciones, así como en inversiones estratégicas, desde nuevas plantas y sistemas de calefacción hasta un modelo de personal mejorado”, dijo este miércoles el presidente y CEO de NYCHA, Greg Russ, en un comunicado dado a conocer antes de la audiencia en el Concejo.

Russ, junto al jefe de Personal Joey Koch y el vicepresidente de Relaciones Intergubernamentales Brian Honan, explicaron ante los concejales los planes y esfuerzos que la agencia ha venido realizando para prevenir y abordar las interrupciones del suministro de calor y agua caliente, como se describe en el Plan de Acción de Calefacción aprobado por el Monitor Federal a principios de diciembre de 2019.

“Aumento de personal, más financiación, y el mantenimiento preventivo, así como medidas de contingencia, han llevado a una reducción del 73% en el tiempo que lleva restaurar las interrupciones de calefacción en los edificios de NYCHA”, explicaron las autoridades de la Vivienda Pública.

En el 2018, The Legal Aid Society presentó una demanda exigiendo reducciones de alquiler para los inquilinos que sufrieron severos cortes de calor y / o agua caliente. La apelación en esa demanda está pendiente de decisión ante la División de Apelaciones del Estado de Nueva York.