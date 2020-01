¡Antes retirado que Rayado! Jurgen Damm le huye a la camiseta albiazul

El mediocampista preferiría despedirse de las canchas o jugar para América antes que defender los colores de Monterrey

Jurgen Damm dejó en claro que trae bien puesta la camiseta de Tigres y que bajo ninguna circunstancia defendería la del odiado rival, la de Rayados, aunque sea el actual monarca del futbol mexicano.

“Estoy muy feliz, muy contento acá en Tigres, pero bueno, uno nunca le puede cerrar las puertas a ningún equipo, soy un agradecido; el único equipo en el que sí nunca jugaría y preferiría retirarme, es en Rayados”, comentó.

Damm, quien se ha coronado con los universitarios en siete ocasiones, cuatro veces en la Liga y tres en Campeón de Campeones añadió que, incluso, preferiría vestir los colores del América, equipo con el que su club ha adquirido una fuerte rivalidad en los últimos años, antes que los de La Pandilla.

“En cualquier otro equipo, es trabajo y uno donde tenga la posibilidad de trabajar, lo va a hacer de mejor forma. En América también, siempre y cuando Tigres no me quiera”, agregó.

Finalmente, el extremo felino detalló por qué, en su caso particular, siente tan profunda la rivalidad entre los clubes regios: “Cuando quedamos campeones contra ellos en Liga, esto dio un vuelco muy especial en Monterrey; Tigres fue el más grande, la gente ya no iba al estadio de Rayados. Aquí sí se toma muy personal esos partidos. La final más importante que he disputado aquí es la del 10 de diciembre del 2017, que se las ganamos nosotros en su cancha, con toda su afición y en su mejor torneo. No hay comparación en eso, Tigres ha ganado los partidos más importantes. Es mucho más grande que Rayados”, aseveró.