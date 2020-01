Chiquinquirá Delgado asegura que no es lo mismo ser mamá a los 18, que a los 36 años

La venezolana y su hija María Elena Dávila además de ser madre e hija comparten una belleza física que ha dejado a muchos colorados en Instagram, sobre todo cuando juntas posan en bikini

Mientras prepara un nuevo show de la actual temporada de “Mira Quién Baila: All Stars” (Univision) este domingo, la presentadora Chiquinquirá Delgado recuerda que no es lo mismo ser madre a los 18, la edad a la que tuvo a su primogénita María Elena Dávila, que a los 36, cuando tuvo a su hija Carlota; dos realidades completamente distintas.

“Cuando tuve a mi hija mayor estaba muy chiquita. Estaba en la universidad, mi mamá me ayudaba a cuidarla, era como una niña con otra niña, entonces básicamente yo estaba sobreviviendo porque tuve a mi hija muy jovencita y mis prioridades en ese momento eran otras. Eran trabajar todo lo que pudiera y estaba muy metida en el tema de mi carrera, en la universidad, empezando a hacer telenovelas, y era otro tipo de vida. Yo creo que tener un hijo a esa edad y tenerlo ahora es completamente diferente”.

Ambas hijas se toman con humor sus 18 años de diferencia.

“Ellas siempre echan broma y me dicen ‘sí, es que yo era como tu hermanita y ahora sí tienes una hija, ¿no?’. Pero no, por supuesto ser madre es algo que se vive maravillosamente a cualquier edad, pero ahora con Carlota yo creo que ella me mantiene viva, me mantiene activa, es ella la que me brinda todo esto ahora a mí”.

Continúa: “Es una niña muy viva, muy despierta, llena de vida, que no te deja descansar ni un segundo. A veces le digo “¡ya, Carlota! ¡Duérmete un ratito, por favor!”.

Chiquinquirá tiene claro las prioridades a la hora de educar a su hija Carlota. “En un mundo que está tan loco, yo creo que los principales valores a inculcarle a Carlota, por supuesto, son la generosidad y la tolerancia, y Carlota está muy comprometida con el tema de hacer del planeta un lugar mejor y siempre me está dando consejos y tips”.

La conductora también aseguró: “Y ella me ha entusiasmado a mí a, por ejemplo, dejar de usar el plástico por completo en mi casa. Y me gusta que esta nueva generación de niños esté tan consciente de esto“.