Ingrid Coronado revela los verdaderos motivos por los que se alejó de la televisión

La conductora aseguró que ya encontró su felicidad y no regresará a la pantalla chica

Por medio de sus redes sociales, Ingrid Coronado dio a conocer los verdaderos motivos por los que se alejó de la televisión y aseguró que pronto volverá a estar junto a sus fans, pero en una nueva etapa en la está dispuesta a brindar su apoyo a quienes lo necesiten.

De acuerdo a un video publicado en sus diferentes perfiles sociales, la conductora aseguró que se encuentra alejada de la televisión porque decidió dar paso a su etapa como mamá, pero esto no significa que se haya olvidado de sus fans, por lo que muy pronto podrán verla nuevamente.

“Me la he pasado increíble porque me levanto un poquito más tarde. Lo que quería era pasar un poco más de tiempo con mis niños, y vaya que me la he pachangueado”, aseguró en el cilp de dos minutos de duraci´pon.

También reveló que disfrutar más tiempo con sus hijos ha resultado un poco adictivo, por lo que los tres meses que se había planteado estar fuera de pantalla, se convirtieron en 6, luego en 9 y luego en más de un año.

Por este medio, Ingrid también compartió sus motivos por los cuales no planea regresar, “Me fui porque quería encontrar mi felicidad y no regresé porque la encontré”.

Sin embargo, ahora que ha tenido el deseo de regresar, está dispuesta a hacerlo de una nueva forma, pues aseguró que es una nueva Ingrid que tiene muchas cosas nuevas que compartir, y según su experiencia en la India, descubrió que puede ayudar a las personas.

“Fue justo al otro lado del mundo en donde encontré cosas que les van a poder ayudar a muchas personas”.

Coronado finalizó el mensaje asegurando que tiene un compromiso con sus fanáticos y que, a partir de ahora, todo lo que vean de ella, les va a encantar.